Das Test-Debakel um den Kompass-Mathetest wirft viele Fragen auf. Wir haben alle 15 Mathe-Aufgaben an die Viertklässler hier noch einmal zusammengestellt. Sie haben 45 Minuten Zeit. Schaffen Sie es, die Fragen vollständig und korrekt zu beantworten? Klicken Sie dazu die Bildergalerie an.

Sandra Hartmann 18.12.2024 - 12:55 Uhr

Erstmals mussten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg verpflichtend einen Leistungstest absolvieren – als Kriterium für die sogenannte „verbindlichere Grundschulempfehlung“, die den Zugang zum Gymnasium begrenzen soll. Das Institut für Bildungsanalysen in Baden-Württemberg (IBBW) in Stuttgart entwickelte im Auftrag des Kultusministeriums daraufhin die so genannten „Kompass-4“-Tests für Mathe und Deutsch.