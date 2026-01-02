Test für Grundschüler in BW: Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?

Nach Aussage der Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist der Kompass-4-Test ein „geeignetes Instrument für eine unabhängige Rückmeldung zum jeweiligen Leistungsstand eines Kindes“. So bewertete sie in einer Pressemitteilung die Ergebnisse, welche die Viertklässlerinnen und Viertklässler in diesem Schuljahr bei den Kompetenzmessungen in Mathe und Deutsch erzielt hatten. Die Zahlen im Überblick:

In Deutsch erreichten:

31 Prozent das grundlegende Niveau

41 Prozent das mittlere Niveau

28 Prozent das erweiterte Niveau

In Mathe fiel Kompass 4 minimal schlechter aus:

34 Prozent erreichten das grundlegende Niveau

40 Prozent das mittlere Niveau

26 Prozent das erweiterte Niveau

An den beiden Tests mussten im November alle Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg verpflichtend teilnehmen. Das Kultusministerium hatte diese im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.

Denn die neue verbindliche Grundschulempfehlung beinhaltet drei Komponenten:

die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz, insbesondere auf Basis der Noten

die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch

den Elternwillen

Nur wenn zwei der drei Komponenten für das Gymnasium sprechen, kann das Kind dort angemeldet werden. Bekommt ein Kind keine Gymnasialempfehlung und will oder soll es dennoch den direkten Weg zum Abitur einschlagen, kann es den Potenzialtest absolvieren, eine Art Aufnahmeprüfung am Gymnasium. Der Termin ist im Februar, der Nachholtermin ist im März.

Die Premiere der Tests im Schuljahr 2024/2025 fiel denkbar schlecht aus. In Mathe erreichten nur sechs Prozent der Kinder das gymnasiale Niveau, in Deutsch waren es immerhin 27 Prozent. Daraufhin versprach Kultusministerin Theresa Schopper, noch einmal nachzubessern. Was in diesem Jahr anders war, steht in diesem Text.

War der Test diesmal zu leicht?

Darüber, dass Kompass 4 diesmal einfacher war, sind sich Lehrkräfte einig. Es gab aber auch schon erste kritische Stimmen, die behaupteten, der Test sei diesmal zu leicht gewesen. Inzwischen hat das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), welches die Tests im Auftrag des Kultusministeriums entwickelt hat, die Aufgaben auf seiner Internetseite veröffentlicht. Den vollständigen Mathe-Test finden Sie in einer anschaulich bearbeiteten Form in unserer Bildergalerie. Die Viertklässler hatten 45 Minuten Zeit. Los geht’s!