 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?

Test für Grundschüler in BW Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?

, aktualisiert am 02.01.2026 - 14:13 Uhr
Test für Grundschüler in BW: Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?
20
Da lohnt es sich genauer hinzuschauen: Gut ein Viertel der Viertklässler hat bei den Kompass-4-Tests in diesem Schuljahr das gymnasiale Niveau erreicht. Foto: stock.adobe

Die Kompetenzmessung Kompass 4 entscheidet in Baden-Württemberg mit darüber, ob ein Kind aufs Gymnasium darf. Was in diesem Schuljahr dran kam.

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Nach Aussage der Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist der Kompass-4-Test ein „geeignetes Instrument für eine unabhängige Rückmeldung zum jeweiligen Leistungsstand eines Kindes“. So bewertete sie in einer Pressemitteilung die Ergebnisse, welche die Viertklässlerinnen und Viertklässler in diesem Schuljahr bei den Kompetenzmessungen in Mathe und Deutsch erzielt hatten. Die Zahlen im Überblick:

 

In Deutsch erreichten:

  • 31 Prozent das grundlegende Niveau
  • 41 Prozent das mittlere Niveau
  • 28 Prozent das erweiterte Niveau

In Mathe fiel Kompass 4 minimal schlechter aus:

  • 34 Prozent erreichten das grundlegende Niveau
  • 40 Prozent das mittlere Niveau
  • 26 Prozent das erweiterte Niveau

An den beiden Tests mussten im November alle Viertklässlerinnen und Viertklässler in Baden-Württemberg verpflichtend teilnehmen. Das Kultusministerium hatte diese im vergangenen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und zur verbindlichen Grundschulempfehlung eingeführt. Die Tests können mit darüber entscheiden, ob ein Kind aufs Gymnasium gehen darf oder nicht.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Denn die neue verbindliche Grundschulempfehlung beinhaltet drei Komponenten:

  • die pädagogische Gesamtwürdigung der Klassenkonferenz, insbesondere auf Basis der Noten
  • die Kompass-4-Tests in Mathe und Deutsch
  • den Elternwillen

Nur wenn zwei der drei Komponenten für das Gymnasium sprechen, kann das Kind dort angemeldet werden. Bekommt ein Kind keine Gymnasialempfehlung und will oder soll es dennoch den direkten Weg zum Abitur einschlagen, kann es den Potenzialtest absolvieren, eine Art Aufnahmeprüfung am Gymnasium. Der Termin ist im Februar, der Nachholtermin ist im März.

Unsere Empfehlung für Sie

Tests für Viertklässler: Wie ist Kompass 4 gelaufen? – Das sagen Kinder und Lehrkräfte

Tests für Viertklässler Wie ist Kompass 4 gelaufen? – Das sagen Kinder und Lehrkräfte

Nach der verpatzten Premiere musste das Ministerium nachbessern. Wir haben Lehrkräfte aus Stuttgart um eine Einschätzung gebeten, ob die Kompass-4-Tests diesmal angemessen waren.

Die Premiere der Tests im Schuljahr 2024/2025 fiel denkbar schlecht aus. In Mathe erreichten nur sechs Prozent der Kinder das gymnasiale Niveau, in Deutsch waren es immerhin 27 Prozent. Daraufhin versprach Kultusministerin Theresa Schopper, noch einmal nachzubessern. Was in diesem Jahr anders war, steht in diesem Text.

War der Test diesmal zu leicht?

Darüber, dass Kompass 4 diesmal einfacher war, sind sich Lehrkräfte einig. Es gab aber auch schon erste kritische Stimmen, die behaupteten, der Test sei diesmal zu leicht gewesen. Inzwischen hat das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), welches die Tests im Auftrag des Kultusministeriums entwickelt hat, die Aufgaben auf seiner Internetseite veröffentlicht. Den vollständigen Mathe-Test finden Sie in einer anschaulich bearbeiteten Form in unserer Bildergalerie. Die Viertklässler hatten 45 Minuten Zeit. Los geht’s!

Weitere Themen

Brandkatastrophe in der Schweiz: Drei Verletzte zur Behandlung in Stuttgart und Tübingen

Brandkatastrophe in der Schweiz Drei Verletzte zur Behandlung in Stuttgart und Tübingen

Beim Brand in Crans-Montana sind rund 40 Menschen gestorben und 115 teils schwerst verletzt worden. Ob Opfer aus Baden-Württemberg darunter sind, ist noch unklar.
Von Jürgen Bock und Regine Warth
Wetter in Baden-Württemberg: Schneit es am Wochenende?

Wetter in Baden-Württemberg Schneit es am Wochenende?

In Baden-Württemberg bleibt das Wetter auch am Wochenende winterlich. Doch wird es Schnee geben?
Von Lukas Böhl
Test für Grundschüler in BW: Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?

Test für Grundschüler in BW Kompass 4 in Mathe – Können Viertklässler diese Aufgaben lösen?

Die Kompetenzmessung Kompass 4 entscheidet in Baden-Württemberg mit darüber, ob ein Kind aufs Gymnasium darf. Was in diesem Schuljahr dran kam.
Von Alexandra Kratz
Wetter im Baden-Württemberg: Schnee, Sturm, Gewitter: Winter zeigt Muskeln

Wetter im Baden-Württemberg Schnee, Sturm, Gewitter: Winter zeigt Muskeln

Der Winter schaltet in Baden-Württemberg noch mehrere Gänge hoch. Nach Schnee und mancherorts Donner wird es bitterkalt.
Feuer in Mehrfamilienhaus: Tote bei Brand in Giengen an der Brenz war wohl 84-Jährige

Feuer in Mehrfamilienhaus Tote bei Brand in Giengen an der Brenz war wohl 84-Jährige

Feuer im Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner schlägt Alarm, doch für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was die Polizei jetzt prüft.
Sechs Richtige: Glückspilz aus Rastatt räumt bei Silvester-Lotto Millionengewinn ab

Sechs Richtige Glückspilz aus Rastatt räumt bei Silvester-Lotto Millionengewinn ab

Mit sechs Richtigen gewinnt ein Tipper aus Baden-Württemberg mehr als 1,4 Millionen Euro im Lotto – der Jackpot blieb jedoch knapp verfehlt.
KI-Forschung in Baden-Württemberg: Grüne Ministerin warnt vor KI-Uni: Kannibalismus und leere Kassen drohen

KI-Forschung in Baden-Württemberg Grüne Ministerin warnt vor KI-Uni: Kannibalismus und leere Kassen drohen

Der CDU-Spitzenkandidat Hagel will im Wahlkampf mit einer Universitätsgründung für KI punkten. Die grüne Wissenschaftsministerin Olschowski kritisiert das im Interview.
Von Bärbel Krauß
Unfall im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein erfasst 6-jähriges Kind an Silvester

Unfall im Alb-Donau-Kreis Betrunkener Fahrer ohne Führerschein erfasst 6-jähriges Kind an Silvester

Mitten in der Silvesternacht wird ein Junge von einem Autofahrer in einer Garageneinfahrt erfasst und schwer verletzt. Der Unfallverursacher war nicht nüchtern.
Umleitung eingerichtet: Lkw-Brand auf der A6: Verkehr zwischen Heilbronn und Nürnberg beeinträchtigt

Umleitung eingerichtet Lkw-Brand auf der A6: Verkehr zwischen Heilbronn und Nürnberg beeinträchtigt

Ein Lkw gerät auf der A6 im Kreis Heilbronn in Brand. Das Feuer wirkt sich auch auf den Verkehr aus.
Schnee in Baden-Württemberg: Hier kann es heute schneien

Schnee in Baden-Württemberg Hier kann es heute schneien

In Baden-Württemberg sorgt am Freitag, 2. Januar 2026, feuchtkalte Meeresluft für winterliche Verhältnisse.
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu 2025
 
 