Jedes vierte Grundschulkind wird mit dem Auto gebracht. Mit autofreien Schulstraßen sagt Baden-Württemberg dem Elterntaxi-Chaos den Kampf an. Eine Kommune im Kreis Esslingen ist dabei.
01.10.2025 - 07:32 Uhr
Autos sind auf dieser Straße verboten: In Kirchheim unter Teck wird eine der ersten Schulstraßen Baden-Württembergs erprobt. Heißt: Zu Schulbeginn und -ende ist der Abschnitt vor einer Schule am Mittwoch für Fahrzeuge gesperrt. Das Ziel ist mehr Sicherheit für Kinder und weniger Chaos durch sogenannte Elterntaxis. Denn jedes vierte Grundschulkind in Deutschland wird laut ADAC Stiftung meistens zur Schule gefahren. Das kritisieren nicht nur Schulen, Anwohner und Eltern, sondern auch die Politik.