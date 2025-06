Die südkoreanische Band BTS bereitet sich auf ein Comeback vor. Nach einer rund zweijährigen Pause, in der die Mitglieder ihren obligatorischen Militärdienst ableisteten, soll die Gruppe im Verlauf des Jahres 2025 wieder gemeinsam aktiv werden. Laut Agenturangaben sind umfassende Gruppenaktivitäten in Planung.

Militärdienst nahezu abgeschlossen

Mitglieder wie Jin und J-Hope haben ihren Dienst bereits im Jahr 2024 beendet. RM und V folgen am 10. Juni 2025, Jimin und Jungkook am 11. Juni. Suga, der seinen Dienst als sozialer Ersatzdienstleistender verrichtet, wird am 21. Juni entlassen. Damit ist der Weg frei für ein vollständiges Comeback der siebenköpfigen Gruppe – das erste seit der Veröffentlichung des Anthologiealbums „Proof“ im Jahr 2022.