Solide Kost, bezahlbare Preise: Das Barbu Burger-House in Remshalden ist nicht nur wegen seiner Fußballübertragungen beim Publikum beliebt.
27.11.2025 - 14:34 Uhr
Mit kulinarischen Konzepten ist es ja oft so eine Sache. Die einen schwören auf gastronomischen Hochgenuss, kreative Küche mit exklusiven Produkten, High-End-Fine-Dining auf Gourmet-Niveau. Den anderen ist es fast lieber, wenn die Speisekarte auch zum Geldbeutel passt – und das Essen vielleicht kein absolutes Geschmackserlebnis darstellt, aber dennoch in einer akzeptablen Qualität auf den Teller kommt.