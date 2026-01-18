Testfahrt der Hermann-Hesse-Bahn Signal auf grün – ein Zeichen fürs Land?
Verkehrsminister Winfried Hermann wollte 42 alte Bahnstrecken reaktivieren. Zum Ende seiner Amtszeit brachte er nun einen Zug an den Start – bei einem teuren Pionierprojekt.
Alle Augen im Führerstand des Dieseltriebwagens richten sich auf das Signal am Gleis. An der Ausweichstelle auf halber Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw zeigt es unerwartet Rot. Ausgerechnet jetzt bei der Mitfahrt von Promis und der Presse.