Testfahrt der Hermann-Hesse-Bahn: Signal auf grün – ein Zeichen fürs Land?

Alle Augen im Führerstand des Dieseltriebwagens richten sich auf das Signal am Gleis. An der Ausweichstelle auf halber Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw zeigt es unerwartet Rot. Ausgerechnet jetzt bei der Mitfahrt von Promis und der Presse.

Doch nach Rücksprache mit dem Stellwerk in Karlsruhe ist das Problem rasch geklärt: Bauarbeiter hatten den Weichenantrieb stromlos geschaltet und nicht wieder aktiviert. Dann springt das Signal auf Grün – erstmals nach 42 Jahren. So lange war die Strecke stillgelegt. Den Spannungsmoment hätte ein Regisseur nicht besser inszenieren können.

Emotionaler Moment für alle Beteiligten

„Für mich als Eisenbahner ist das ein emotionaler Moment“, sagt Frank von Meißner, Geschäftsführer des Zweckverbandes für die Hermann-Hesse-Bahn und heute selber Lokführer. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU), die ihn flankieren, teilen dieses Gefühl. Seit rund einem Jahrzehnt haben sie gemeinsam für das Projekt gekämpft. An einer Strecke bei der man teilweise acht Jahre auf naturschutzrechtliche Genehmigungen warten musste, sind ein paar Minuten gar nichts.

Nach den Abnahmefahrten stehen die Signale für die feierliche Eröffnung am 31. Januar jetzt im wahrsten Sinne auf Grün. Nun hoffen die Befürworter der Reaktivierung, dass die Zeiten, als die 18,5 Kilometer lange Bahn lediglich für millionenteure Fledermaus-Schutzmaßnahmen bundesweit bekannt wurde, vorbei sind.

Für Hermann und Riegger ist die Reaktivierung ein gemeinsamer Kraftakt gewesen – der wohl nur dank ihrer langen Amtszeiten möglich war. Natur- und Artenschutz, wachsende Sicherheitsauflagen, Baukostensteigerungen, zähe Genehmigungen machten das Projekt zu einem Lehrstück.

Harte Lernerfahrungen und Kostensteigerungen

„Die Hermann-Hesse-Bahn ist ein Pionierprojekt“, sagt Hermann. Man wisse jetzt auch, wie man es anderswo besser machen könne. Kurz vor seinem Abschied aus dem Ministeramt nach der Landtagswahl ließ er es sich nicht nehmen, sich für eine kurze Strecke selber in den Führerstand zu setzen und das für die Probefahrt geltende Tempolimit von 50 voll auszureizen.

Gedränge im Führerstand: Der Calwer Landrat Helmut Riegger (r.) und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (l.) flankierten bei der Testfahrt den Lokführer und Projektkoordinator Frank von Meißner. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die im Zug verteilte Pressemappe wies allerdings im Schlussspurt eine neue Steigerung der Gesamtkosten von 207 auf 240 Millionen Euro aus. Doch die Aussichten für den Erfolg der Bahn sind groß: Pendler- und Naherholungsverbindungen zwischen Umland und Ballungsraum, haben enormes Potenzial wie etwa auch die Erfahrungen der nahen Schönbuchbahn zeigen. Bei Reaktivierungen liegen die Fahrgastprognosen oft um ein Vielfaches zu niedrig.

Reaktivierungen sind erfolgreich

Die prognostizierten 3000 Fahrgäste täglich könnten daher rasch überschritten werden. Schon die Testfahrten lockten zahlreiche Zaungäste an die Strecke, etwa an einem neuen Haltepunkt in einem Neubaugebiet.

„Gelingt hier keine Reaktivierung, dann nirgendwo anders im Land“, sagt Hermann. Vor fünf Jahren war der Minister mit einer größeren Vision angetreten. Er hatte eine Landkarte mit 42 potenziell wiederbelebten Bahnstrecken präsentiert. In seiner zwölfjährigen Amtszeit reaktivierte er neben der Hesse-Bahn aber nur eine kurze Alb-Strecke. Hermann widerspricht: „Weil alle sehen, dass es hier vorangeht, werden zehn weitere Projekte verfolgt.“ Auf Nachfrage im Ministerium spricht man jedoch von den 2030er Jahren für die Realisierung solcher Projekte. Das wäre dann schon die übernächste Legislaturperiode.

Einst selbstverständlich – heute unzumutbar

Reaktivierung alten Bahntrassen – das klingt nur auf den ersten Blick einfach. Doch Jahrzehnte des Stillstands änderten Vorschriften und Planungsgrundsätze; was einst selbstverständlich war, ist heute unzumutbar. Noch ein Beispiel: Eine 2020 in der Reaktivierungsliste als schon „im Bau“ bezeichnete, 3,9 Kilometer lange S-Bahn-Erweiterung (Bernhausen-Neuhausen) nutzt alte Trassen und ist nach zwölf Jahren Planung und Bau immer noch nicht fertig. Eröffnungstermin: Ende 2028.

Das Land will aber weiter investieren. Künftig will man die Kommunen schon bei den sie oft überfordernden Planungskosten stärker entlasten und sie von Anfang an fachlich begleiten. Auch der Bund hat jüngst den Topf für kommunale Verkehrsprojekte aufgestockt.

Doch ein Schub in den kommenden Jahren bleibt fraglich. Und ob nach der Landtagswahl wieder ein Reaktivierungs-Fan Verkehrsminister wird, ist offen. Den Kommunen fehlen Geld und manchmal klare Vorstellungen.

Hin und Her bei Projekten

In Ludwigsburg steht nach einem gescheitertem Stadtbahnprojekt die Reaktivierung nach Markgröningen isoliert da; ihre Wirtschaftlichkeit ist offen.

Andere Projekte warten hingegen auf größere Konzepte. Etwa die Strecke Göppingen-Bad Boll als Teil eines nicht absehbaren S-Bahn-Ausbaus. Auch bei Reutlingen hängen Reaktivierungen von der Neckar-Alb-Stadtbahn ab, wo Triebwagen nach Straßenbahnregeln, teils auf neuen Trassen, fahren sollen – was die Sache komplizierter macht.

Andernorts müssen Bürger die Kommunalpolitik antreiben. An der Ablachtalbahn Stockach-Mengen in Oberschwaben baute im vergangenen Jahr ein Aktionsbündnis aus Freiwilligen und lokalen Unternehmen in kürzester Zeit einen Haltepunkt für den Freizeitverkehr selbst – nachdem die anliegenden Kommunen kein Geld dafür übrig hatten.