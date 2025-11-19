Tests für Viertklässler Heftige Kritik an Kompass 4 – „bildungspolitischer Unsinn“
Kompass 4 setze Kinder unnötig unter Druck und niemand werde durch die Tests klüger, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Was diese stattdessen fordert.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) findet fast schon versöhnliche Worte. Sie wünscht den etwa 100 000 Schülerinnen und Schülern, die sich in dieser Woche mit den Kompass-4-Tests befassen müssen, sowie deren Eltern möglichst viel Gelassenheit und dankt den Lehrkräften für die Umsetzung.