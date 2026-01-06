 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. „Hat ein Geschmäckle“ – Hoeneß mit Lob und Kritik

Testspiel des VfB Stuttgart „Hat ein Geschmäckle“ – Hoeneß mit Lob und Kritik

Testspiel des VfB Stuttgart: „Hat ein Geschmäckle“ – Hoeneß mit Lob und Kritik
8
Nur teilweise zufrieden: Sebastian Hoeneß. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter zeigen beim 3:2 (2:0) gegen den FC Luzern zwei völlig verschiedene Gesichter. Wie der Trainer das einzige Vorbereitungsspiel des Winters einordnet.

Sport: David Scheu (dsc)

Sebastian Hoeneß war zwiegespalten. Auf der einen Seite hatte der VfB Stuttgart im Testspiel gegen den FC Luzern lange Zeit alles im Griff, verdient mit 3:0 geführt und die volle Spielkontrolle gehabt. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Schlussphase mit einem Defensivverhalten, das weit entfernt von den eigenen Ansprüchen war und zu zwei späten Gegentoren führte (84./86.). Entsprechend fiel das Fazit des Trainers aus. „Mit den ersten 70 Minuten bin ich zufrieden“, sagte Hoeneß, „mit den letzten 20 gar nicht.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: VfB gewinnt Testspiel gegen FC Luzern knapp

VfB Stuttgart VfB gewinnt Testspiel gegen FC Luzern knapp

Der VfB Stuttgart testete zum Jahresauftakt unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den FC Luzern. Wir waren vor Ort.

In diesen leistete sich der VfB gleich mehrere Ballverluste aus der Kategorie vermeidbar. „Zu schnelle und zu einfache“, so Hoeneß. „Und danach sind wir nicht richtig ins Gegenpressing gegangen.“ Dass im zweiten Durchgang einige Spieler aus der U21 aufliefen, wollte der Trainer dabei nicht als Begründung gelten lassen. Zwar habe die Abstimmung nicht immer gepasst. „Aber das ist mir zu wenig als Grund. Ich will es nicht nur auf die Jungen schieben. Wir haben die Bälle zu leicht verloren, das waren nicht nur die Jungen.“

Auch im zweiten Durchgang standen etliche Spieler aus dem Bundesliga-Kader auf dem Feld: Ramon Hendriks und Lorenz Assignon in der Abwehrkette, Atakan Karazor und Pascal Stenzel auf der Doppelsechs, Chris Führich und Jamie Leweling in der Offensive.

Debüt von Jeremy Arevalo

„Es ist schade, dass wir diesen letzten Eindruck hinterlassen haben. Es hat ein Geschmäckle“, so Hoeneß, der die Schlussphase zugleich nicht überbewerten wollte: „Das überstrahlt ein bisschen das Spiel, was dem nicht gerecht wird. Wir hatten die volle Kontrolle über 70 Minuten.“

Ermedin Demirovic gab sein Comeback nach drei Monaten Verletzungspause. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Zwei Themen standen dabei für den VfB im Fokus. Erstens: in den Rhythmus zu kommen, was für einige Spieler im Besonderen galt. Ermedin Demirovic etwa absolvierte sein erstes Spiel seit drei Monaten nach seiner Mittelfußverletzung und präsentierte sich rund in den Bewegungen – wenngleich ohne die großen Toraktionen. Neuzugang Jeremy Arevalo lief derweil erstmals überhaupt für die Stuttgarter auf – und offenbarte noch Luft nach oben, was die Bindung zum Spiel angeht.

Ein zweiter wichtiger Punkt, den das Trainerteam rund um das Testspiel gegen den Achten der Schweizer Super League in den Mittelpunkt gerückt hatte: das Schärfen von Automatismen im eigenen Ballbesitz, was im Stuttgarter Spielsystem bekanntlich eine zentrale Rolle spielt. „Und die waren sichtbar“, so Hoeneß, „in der ersten Hälfte muss es höher ausgehen.“ Letztlich blieb es bei drei Toren von Nikolas Nartey (19.), Justin Diehl (22.) und Chris Führich (68.).

Weiter geht es nach einem trainingsfreien Mittwoch mit der konkreten Vorbereitung auf den Jahresauftakt am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) in der Bundesliga beim Dritten Bayer Leverkusen. Etwas Zeit ist also noch, um die Abläufe mit Ball weiter zu schärfen – und die defensiven Schwächen abzustellen.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Silas vor Wechsel – wie viel Geld fließen soll, wo noch ein Haken ist

VfB Stuttgart Silas vor Wechsel – wie viel Geld fließen soll, wo noch ein Haken ist

Der VfB ist sich mit Mainz 05 über einen Wechsel einig, durch ist der Transfer aber noch nicht. Was offen ist – und wie hoch Ablöse und Gehaltseinsparungen für die Stuttgarter wären.
Von David Scheu
Ex-Trainer des VfB Stuttgart: Pellegrino Matarazzo ärgert Diego Simeone

Ex-Trainer des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo ärgert Diego Simeone

Der frühere VfB-Coach ist zurück im Geschäft – und erzielt bei seinem Debüt in Spanien direkt einen Achtungserfolg gegen seinen prominenten Trainerkollegen, der ihn lobt.
Von David Scheu
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Bilal El Khannouss zieht mit Marokko ins Viertelfinale ein

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Neuzugang VfB Stuttgart: Welche Rolle Chema und Fathi beim Arévalo-Deal gespielt haben

Neuzugang VfB Stuttgart Welche Rolle Chema und Fathi beim Arévalo-Deal gespielt haben

VfB-Neuzugang Jeremy Arévalo hat sich den Fans präsentiert. Dass der Ecuadorianer Brustring trägt, ist auch der Verdienst zweier Mitarbeiter, die man nicht dafür unter Vertrag hat.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart: „Ich bin ready!“ – Ermedin Demirovic drängt zurück ins Team

VfB Stuttgart „Ich bin ready!“ – Ermedin Demirovic drängt zurück ins Team

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic ist zurück im Mannschaftstraining und fühlt sich bereit für mehr. Auch zum knackigen Auftaktprogramm hat der gebürtige Hamburger eine klare Meinung.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart: Erster Aufgalopp und noch viel Arbeit für Hoeneß und Wohlgemuth

VfB Stuttgart Erster Aufgalopp und noch viel Arbeit für Hoeneß und Wohlgemuth

Der VfB Stuttgart geht mit einem Kader von 32 Spielern in die kurze Vorbereitung. Auf Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wartet noch Arbeit.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart Transfermarkt: Nach Keitel-Abgang – das ist der Kader des VfB

VfB Stuttgart Transfermarkt Nach Keitel-Abgang – das ist der Kader des VfB

Die Wintertransfermarkt hat seine Pforten geöffnet. Wir zeigen alle Spieler, die im Kader des VfB Stuttgart stehen – und auch, wie lange ihre Verträge laufen.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart: Lebhafter Trainingsauftakt vor Rekordkulisse

VfB Stuttgart Lebhafter Trainingsauftakt vor Rekordkulisse

Der VfB ist vor einer Rekordkulisse wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen und hat nun ein strammes Programm vor der Brust. Trainer Hoeneß kann dabei auf einen Neuzugang setzen.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart Transfermarkt: Jetzt fix: Yannik Keitel wechselt auf Leihbasis nach Augsburg

VfB Stuttgart Transfermarkt Jetzt fix: Yannik Keitel wechselt auf Leihbasis nach Augsburg

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart Transfers: Trainingsstart mit Offensiv-Trio und einem Neuzugang

VfB Stuttgart Transfers Trainingsstart mit Offensiv-Trio und einem Neuzugang

Der VfB Stuttgart steigt wieder in den Trainingsbetrieb ein. Mit dabei ist ein wechselwilliges Offensiv-Trio und ein Neuzugang aus Ecuador. Yannik Keitel steht vor einem Wechsel.
Von Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Video
 
 