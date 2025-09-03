Testspiel des VfB Stuttgart So lief das Debüt von Badredine Bouanani
Chris Führich schoss im Testspiel des VfB bei der SG Sonnenhof drei Tore – doch auch ein Neuer machte beim 6:2-Sieg am Mittwochabend auf sich aufmerksam.
Chris Führich schoss im Testspiel des VfB bei der SG Sonnenhof drei Tore – doch auch ein Neuer machte beim 6:2-Sieg am Mittwochabend auf sich aufmerksam.
Der VfB Stuttgart machte am Mittwochabend das halbe Dutzend voll – im Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gab es im Fautenhau einen 6:2-Sieg, zur Pause hatte es nach einer 3:0-Führung 3:1 gestanden.