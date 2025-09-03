Testspiel des VfB Stuttgart: So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Der VfB Stuttgart machte am Mittwochabend das halbe Dutzend voll – im Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gab es im Fautenhau einen 6:2-Sieg, zur Pause hatte es nach einer 3:0-Führung 3:1 gestanden.

Mann des Abends war Offensivmann Chris Führich, der ja abermals nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Der Offensivmann erzielte drei Tore in der zweiten Hälfte und schaffte damit einen Hattrick.

In Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler, die auf Länderspielreise sind, machte auch Neuzugang Badredine Bouanani auf sich aufmerksam. Der algerische Offensivmann erzielte das Tor zum 2:0 in der 18. Minute mit einem Flachschuss von halbrechts mit links ins lange Eck und holte dann nach starkem Dribbling den Freistoß, der zum 3:0 durch Yannik Keitel (35.) führen sollte, heraus (das 1:0 hatte zuvor Nikolas Nartey mit einem satten Linksschuss erzielt).

Auch bei der tollen Kombination zum 4:1 durch Führich war Bouanani in der Entstehung beteiligt. Nach einer guten Stunde dann wurde er ausgewechselt. Ergo: Es war ein vielversprechendes Debüt – allerdings, na klar, gegen einen Gegner, der kein echter Gradmesser war. Der zweite Neue in der VfB-Offensive – Bilal El Khannouss - weilt aktuell beim marokkanischen Nationalteam.

Lob von Hoeneß

„Wir haben zwei Spieler bekommen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch über die jüngsten Transferaktivitäten: „Das sind spannende Jungs, die am Anfang ihrer Karriere stehen, aber schon gezeigt haben, welches Potenzial sie haben – ich glaube, sie sind ein großes Versprechen für die Zukunft, können uns aber auch sofort helfen.“

Hoeneß ging dann bei Bouanani noch ins Detail: „Er ist technisch versiert, hat einen guten linken Fuß und gute Bewegungsabläufe – er ist mit seinen 20 Jahren ein junger Bursche, der zum Ende der vergangenen Saison angefangen hat, sich in den Vordergrund zu spielen.“

Zum Gesamtauftritt beim Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten sagte Hoeneß am Mittwochabend noch dies: „Die Mannschaft hat sich insgesamt ordentlich präsentiert und schöne Tore erzielt. Ich bin zufrieden mit dem Test.“