 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Testspiel des VfB Stuttgart So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Testspiel des VfB Stuttgart: So lief das Debüt von Badredine Bouanani
1
Am Ball für den VfB – und gleich erfolgreich: Neuzugang Badredine Bouanani beim Testspiel am Mittwoch. Foto: Baumann/Julia Rahn

Chris Führich schoss im Testspiel des VfB bei der SG Sonnenhof drei Tore – doch auch ein Neuer machte beim 6:2-Sieg am Mittwochabend auf sich aufmerksam.

Sport: Marco Seliger (sem)

Der VfB Stuttgart machte am Mittwochabend das halbe Dutzend voll – im Testspiel beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gab es im Fautenhau einen 6:2-Sieg, zur Pause hatte es nach einer 3:0-Führung 3:1 gestanden.

 

Mann des Abends war Offensivmann Chris Führich, der ja abermals nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Der Offensivmann erzielte drei Tore in der zweiten Hälfte und schaffte damit einen Hattrick.

Unsere Empfehlung für Sie

Liveticker VfB Stuttgart: 6:2 im Testspiel gegen Großaspach – der Liveticker zum Nachlesen

Liveticker VfB Stuttgart 6:2 im Testspiel gegen Großaspach – der Liveticker zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart testet bei der SG Sonnenhof Großaspach, ein Neuzugang der Schwaben feiert womöglich sein Debüt – wir tickern die Partie live ab 18.30 Uhr.

In Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler, die auf Länderspielreise sind, machte auch Neuzugang Badredine Bouanani auf sich aufmerksam. Der algerische Offensivmann erzielte das Tor zum 2:0 in der 18. Minute mit einem Flachschuss von halbrechts mit links ins lange Eck und holte dann nach starkem Dribbling den Freistoß, der zum 3:0 durch Yannik Keitel (35.) führen sollte, heraus (das 1:0 hatte zuvor Nikolas Nartey mit einem satten Linksschuss erzielt).

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart Transfermarkt: Hoeneß klar zu Fenerbahçe: „Für mich ist das kein Thema“

VfB Stuttgart Transfermarkt Hoeneß klar zu Fenerbahçe: „Für mich ist das kein Thema“

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?

Auch bei der tollen Kombination zum 4:1 durch Führich war Bouanani in der Entstehung beteiligt. Nach einer guten Stunde dann wurde er ausgewechselt. Ergo: Es war ein vielversprechendes Debüt – allerdings, na klar, gegen einen Gegner, der kein echter Gradmesser war. Der zweite Neue in der VfB-Offensive – Bilal El Khannouss - weilt aktuell beim marokkanischen Nationalteam.

Lob von Hoeneß

„Wir haben zwei Spieler bekommen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch über die jüngsten Transferaktivitäten: „Das sind spannende Jungs, die am Anfang ihrer Karriere stehen, aber schon gezeigt haben, welches Potenzial sie haben – ich glaube, sie sind ein großes Versprechen für die Zukunft, können uns aber auch sofort helfen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fans des VfB Stuttgart: Das steckt hinter der Choreo zu 100 Jahre Brustring

Fans des VfB Stuttgart Das steckt hinter der Choreo zu 100 Jahre Brustring

Anlässlich des Jubiläums von 100 Jahre Brustring am vergangenen Samstag zeigten die VfB-Anhänger eine Choreografie, die es so in Stuttgart noch nie gab. Das steckt dahinter.

Hoeneß ging dann bei Bouanani noch ins Detail: „Er ist technisch versiert, hat einen guten linken Fuß und gute Bewegungsabläufe – er ist mit seinen 20 Jahren ein junger Bursche, der zum Ende der vergangenen Saison angefangen hat, sich in den Vordergrund zu spielen.“

Zum Gesamtauftritt beim Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten sagte Hoeneß am Mittwochabend noch dies: „Die Mannschaft hat sich insgesamt ordentlich präsentiert und schöne Tore erzielt. Ich bin zufrieden mit dem Test.“

Weitere Themen

Testspiel des VfB Stuttgart: So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Testspiel des VfB Stuttgart So lief das Debüt von Badredine Bouanani

Chris Führich schoss im Testspiel des VfB bei der SG Sonnenhof drei Tore – doch auch ein Neuer machte beim 6:2-Sieg am Mittwochabend auf sich aufmerksam.
Von Marco Seliger
Liveticker VfB Stuttgart: 6:2 im Testspiel gegen Großaspach – der Liveticker zum Nachlesen

Liveticker VfB Stuttgart 6:2 im Testspiel gegen Großaspach – der Liveticker zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart testet bei der SG Sonnenhof Großaspach, ein Neuzugang der Schwaben feiert womöglich sein Debüt – wir tickern die Partie live ab 18.30 Uhr.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart Transfermarkt: Hoeneß klar zu Fenerbahçe: „Für mich ist das kein Thema“

VfB Stuttgart Transfermarkt Hoeneß klar zu Fenerbahçe: „Für mich ist das kein Thema“

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Kampf ums Comeback: Wann kehrt Silas zurück?

VfB Stuttgart Kampf ums Comeback: Wann kehrt Silas zurück?

Stürmer Silas ist weiter Teil des VfB-Kaders. Doch bis zur Rückkehr des 26-jährigen auf das Spielfeld wird es noch eine Weile dauern.
Von Heiko Hinrichsen
Fans des VfB Stuttgart: Das steckt hinter der Choreo zu 100 Jahre Brustring

Fans des VfB Stuttgart Das steckt hinter der Choreo zu 100 Jahre Brustring

Anlässlich des Jubiläums von 100 Jahre Brustring am vergangenen Samstag zeigten die VfB-Anhänger eine Choreografie, die es so in Stuttgart noch nie gab. Das steckt dahinter.
Von Philipp Maisel
Nationalmannschaft: Serge Gnabry – wird er zur neuen Geheimwaffe im DFB-Team?

Nationalmannschaft Serge Gnabry – wird er zur neuen Geheimwaffe im DFB-Team?

Der Angreifer präsentiert sich vor dem Start in die WM-Qualifikation in starker Form. Allerdings fordert der Bundestrainer noch etwas mehr von ihm ein.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News: VfB-Pokalspiel in Mainz exakt terminiert

VfB Stuttgart News VfB-Pokalspiel in Mainz exakt terminiert

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Trainer des VfB Stuttgart: Wildes Fenerbahce-Gerücht um Sebastian Hoeneß – Fans spekulieren im Netz

Trainer des VfB Stuttgart Wildes Fenerbahce-Gerücht um Sebastian Hoeneß – Fans spekulieren im Netz

Ein wildes Gerücht macht die Runde, wonach Fenerbahce Istanbul an VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interessiert sein soll. Die Fenerbahce-Fans spekulieren im Netz, einige stehen Kopf.
Von Sebastian Winter
Testspiel des VfB Stuttgart: Hier kann man das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach verfolgen

Testspiel des VfB Stuttgart Hier kann man das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach verfolgen

An diesem Mittwochabend testet der VfB Stuttgart beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach – die Partie im Fautenhau wird live übertragen.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart: Stiller sicher: Werde eines Tages in die MLS wechseln

VfB Stuttgart Stiller sicher: Werde eines Tages in die MLS wechseln

Angelo Stiller ist Stammkraft beim VfB und hat einen Wechsel vor der WM auch deswegen ausgeschlossen. Dass er nach Nordamerika gehen wird, ist für ihn aber schon sicher.
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Chris Führich Sebastian Hoeneß SG Sonnenhof Großaspach
 