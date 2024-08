Der TVB Stuttgart kehrt mit zwei Niederlagen von seinem Testspiel-Wochenende aus der Schweiz zurück, Frisch Auf Göppingen feiert vor 3000 Zuschauern in der EWS-Arena eine erfolgreiche Saisoneröffnung.

Jürgen Frey 25.08.2024 - 13:55 Uhr

Ben Matschke drehte nach den 60 Minuten mit seinem Spielern eine Ehrenrunde, bedankte sich klatschend bei den 3000 Zuschauern in der EWS-Arena und sagte später: „Klasse, dass so viele zu unserer Saisoneröffnung in die Halle gekommen sind. Wir wollen die Begeisterung mit unseren Auftritten in der neuen Runde noch mehr entfachen.“ Der neue Trainer von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gewann im Rahmen seiner Players’ Night gegen den Schweizer Erstligisten BSV Bern mit 28:24 (14:13). Bester Werfer war der 20-jährige Spielmacher Elias Newel, der nicht nur wegen seiner acht Tore einen klasse Auftritt hinlegte. Linksaußen Marcel Schiller warf sechs Tore, davon vier Siebenmeter.