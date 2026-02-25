Teurer Stillstand in Dachtel Anwohner bremsen Kita-Bau aus
Stillstand auf der Baustelle für den Kindergarten „Unterm Wäldle“ in Dachtel. Anwohner haben sich wegen Lärm und Erschütterungen beschwert. Jetzt steigen die Baukosten.
Wüst und leer sieht es aus auf der Baustelle von Dachtels neuem Kindergarten „Unterm Wäldle“. Bagger, Radlader, Baukran und alles andere Gerät steht seit Wochen still. Grund sind Anwohnerbeschwerden wegen Lärmgrenzwerten und möglichen Schäden wegen Erschütterungen.