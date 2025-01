Die Teuerung in Deutschland hat zu Jahresbeginn überraschend an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,6 Prozent im Dezember.

Besonders bei Lebensmitteln ließ der Preisauftrieb stark nach. Im Dezember waren den Lebensmittelpreise noch um 2,0 Prozent gestiegen, im Januar erhöhten sie sich laut erster Schätzung der Statistiker nur um 0,8 Prozent.

Die Energiepreise verbilligten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent - so stark war auch der Preisabfall im Dezember ausgefallen. In den Vormonaten waren die Energiepreise jeweils deutlich stärker gesunken. Im Dienstleistungsbereich hielt der überdurchschnittlich starke Preisanstieg der Vormonate weiter an. 4,0 Prozent betrug hier die Inflationsrate im Jahresvergleich.