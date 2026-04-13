Teurer Sprit, aber auch steigende Preise für Reparaturen: Autofahren in Deutschland hat sich im März überdurchschnittlich verteuert. Der jüngste Preissprung ist jedoch keine Ausnahme.
13.04.2026 - 09:31 Uhr
Wiesbaden - Vor allem der Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs hat Autofahren in Deutschland deutlich verteuert. Aber auch die Preise für Reparaturen, Inspektion und Versicherungen zogen verglichen mit dem Vorjahresmonat an, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. 6,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor kosteten Waren und Dienstleistungen rund ums Autofahren im März demnach. Die Verbraucherpreise insgesamt legten im selben Zeitraum um 2,7 Prozent zu.