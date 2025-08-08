 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf

Teure Rohstoffe für Schokolade Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf

Teure Rohstoffe für Schokolade: Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf
1
Blick in die Produktion bei Ritter Sport Foto: picture alliance / dpa

Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch wappnet sich für künftige Engpässe bei wichtigen Rohstoffen und plant in Frankreich eine eigene Haselnussfarm.

Wirtschaft: Imelda Flaig (imf)

Wetterextreme haben in den vergangenen Monaten nicht nur die Kakaopreise nach oben getrieben, sondern wirken sich auch auf andere Rohstoffe aus. In der Türkei, dem weltgrößten Anbaugebiet für Haselnüsse, das rund 70 Prozent der globalen Ernte liefert, drohen nach unterschiedlichen Schätzungen Ernteeinbußen bis zu 30 Prozent. Das hat auch Auswirkungen auf Schokoladenhersteller wie Ritter Sport.

 

Das Familienunternehmen aus Waldenbuch verarbeitet jährlich fast 4000 Tonnen Haselnüsse. Aufgrund von Frösten im Frühjahr in der Türkei und den dadurch zu erwartenden Ernteeinbußen ziehe der Preis für Haselnüsse seit April kontinuierlich an, sagte eine Sprecherin von Ritter Sport unserer Zeitung. „Die Häufung solcher extremer Wetterereignisse trifft uns als Schokoladenhersteller besonders, da wir überwiegend von Agrarrohstoffen abhängig sind. Nicht zuletzt, da Haselnüsse wie auch Kakao sehr kostenintensive Rohstoffe sind.“

Unsere Empfehlung für Sie

Kakao und Klimawandel: Ritter Sport erhöht die Preise

Kakao und Klimawandel Ritter Sport erhöht die Preise

Schokolade wird wegen hoher Kakaopreise teuer. Ritter Sport aus Waldenbuch erhöht die Preise um bis zu 30 Prozent. Nicht alle Händler wollen das akzeptieren. Bei Rewe und Lidl könnten die Schokotafeln womöglich aus dem Sortiment fliegen.

Der Schokoladenhersteller, der schon seit mehr als zehn Jahren eine eigene Kakaoplantage in Nicaragua in Mittelamerika hat, will sich mit dem Aufbau einer eigenen Haselnussfarm in Frankreich klimaresilienter aufstellen. Aufgrund einer stetig steigenden Anfälligkeit der Anbauländer arbeite man am Aufbau alternativer Bezugsquellen, so die Unternehmenssprecherin. Wegen der Klimaveränderungen schwanken in den Anbauregionen die Erntemengen bei wichtigen Rohstoffen teils sehr, weil Extremwetterereignisse wie anhaltende Dürreperioden, Starkregen oder Überflutungen zu niedrigeren Erträgen und geringerer Qualität führen. Erfahrungen mit Wetterextremen hat Ritter Sport auch schon auf der unternehmenseigenen Kakaoplantage gemacht, die einst nach einem Hurrikan meterhoch unter Wasser stand.

Ritter Sport hat seit 2013 eine Kakoplantage in Nicaragua. Foto: Stefan Loos

Bis zur ersten Haselnussernte dauert es bei dem Schokoladenhersteller aus Waldenbuch aber noch Jahre – Experten zufolge können das sieben bis acht Jahre sein. In Zeiten des Klimawandels lasse sich jetzt noch keine verlässliche Aussage über den Zeitpunkt der ersten Ernte treffen. „Die Bäume werden sukzessive gepflanzt und wachsen heran“, sagt die Ritter-Sport-Sprecherin. Bei dem Schokoladenhersteller spielt nicht nur die Menge eine Rolle: Weil die Haselnüsse, die man verwendet, eine bestimmte Qualität und Größe haben sollen, sind alternative Bezugsquellen nicht so leicht zu finden.

Bis zu 50 Prozent höhere Preise für Haselnüsse?

Weitere Themen

Grenzbereiche: Die Bodenseeregion bangt um die EU-Förderung

Grenzbereiche Die Bodenseeregion bangt um die EU-Förderung

Brüssel will die Vergabe der Regionalförderung neu ordnen. Für wirtschaftsstarke Grenzregionen wie am Bodensee könnte dieser Schritt das Aus für manche Projekte bedeuten.
Von Knut Krohn
Sackgasse Autoindustrie?: Abruptes Aus bei Porsche: „Und plötzlich stehst du ohne Job da“

Sackgasse Autoindustrie? Abruptes Aus bei Porsche: „Und plötzlich stehst du ohne Job da“

Für Berufseinsteiger sind derzeit viele Türen zu. Auch Lukas L.s Stelle bei Porsche wurde gestrichen. Wie der 24-Jährige den Frust bewältigt und neue Wege sucht.
Von Matthias Schmidt
Zukunft der Rentenkasse: Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Zukunft der Rentenkasse Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Die Rente muss zukunftsfest gemacht werden. Die Debatte jedoch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zuzuspitzen, führt in die Sackgasse, meint Matthias Schiermeyer.
Von Matthias Schiermeyer
Luftfahrt-Förderung im Land: Bruchlandung von Verkehrsminister Hermann?

Luftfahrt-Förderung im Land Bruchlandung von Verkehrsminister Hermann?

Der Landesrechnungshof moniert, dass ein gescheitertes Stuttgarter Projekt für Wasserstoffflugzeuge vom Land zu generös gefördert wurde. Doch wann macht Bürokratie Innovationen kaputt?
Von Andreas Geldner
Chipkonzern: Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs

Chipkonzern Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs

Beim Chipkonzern Intel hat der neue Chef Lip-Bu Tan gerade erst einen Kurs für den Weg aus der Krise vorgegeben. Doch nun gibt es neue Unruhe: Trump will, dass er sofort geht.
Autoindustrie: Warum die Mercedes-Werbung früher viel besser war

Autoindustrie Warum die Mercedes-Werbung früher viel besser war

PR-Kampagnen von Mercedes waren immer etwas Besonderes – mutig selbstironisch, kreativ. Heute sieht das ganz anders aus. Eine Analyse.
Von Peter Stolterfoht
Warum steigt die Aktie von Novo Nordisk so plötzlich?

Aktie verbucht Plus von über 10 % Warum steigt Novo Nordisk so plötzlich?

Die Aktie von Novo Nordisk schießt plötzlich um mehr als 10 % nach oben – doch was steckt wirklich dahinter?
Von Lukas Böhl
Deutsche Bahn: DB-Zugflotte soll um 81 Züge schrumpfen

Deutsche Bahn DB-Zugflotte soll um 81 Züge schrumpfen

Der verlustreiche Staatskonzern will die Zahl seiner Fernzüge bis 2036 um ein Fünftel auf 428 verringern. Das zeigen vertrauliche interne Unterlagen.
Von Thomas Wüpper
Wann zahlt Novo Nordisk die nächste Dividende?

Ausschüttung an Aktionäre Wann zahlt Novo Nordisk die Dividende?

Novo Nordisk hat die Zwischendividende für August 2025 angekündigt. Erfahren Sie, wie hoch sie ausfällt und wann sie ausbezahlt wird.
Von Lukas Böhl
Mittelstand und Handwerk: Erstaunlich viel Vertrauen verspielt

Mittelstand und Handwerk Erstaunlich viel Vertrauen verspielt

Aus der Sicht kleinerer und mittlerer Unternehmen hat die Bundesregierung ihren Start verstolpert. Sie nehmen ihr den Fokus auf die Industrie nachhaltig übel, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Weitere Artikel zu Ritter Sport Waldenbuch Schokolade
 