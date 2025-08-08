Teure Rohstoffe für Schokolade Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf
Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch wappnet sich für künftige Engpässe bei wichtigen Rohstoffen und plant in Frankreich eine eigene Haselnussfarm.
Wetterextreme haben in den vergangenen Monaten nicht nur die Kakaopreise nach oben getrieben, sondern wirken sich auch auf andere Rohstoffe aus. In der Türkei, dem weltgrößten Anbaugebiet für Haselnüsse, das rund 70 Prozent der globalen Ernte liefert, drohen nach unterschiedlichen Schätzungen Ernteeinbußen bis zu 30 Prozent. Das hat auch Auswirkungen auf Schokoladenhersteller wie Ritter Sport.