Teure Rohstoffe für Schokolade: Ritter Sport baut eigene Haselnussfarm auf

Wetterextreme haben in den vergangenen Monaten nicht nur die Kakaopreise nach oben getrieben, sondern wirken sich auch auf andere Rohstoffe aus. In der Türkei, dem weltgrößten Anbaugebiet für Haselnüsse, das rund 70 Prozent der globalen Ernte liefert, drohen nach unterschiedlichen Schätzungen Ernteeinbußen bis zu 30 Prozent. Das hat auch Auswirkungen auf Schokoladenhersteller wie Ritter Sport.

Das Familienunternehmen aus Waldenbuch verarbeitet jährlich fast 4000 Tonnen Haselnüsse. Aufgrund von Frösten im Frühjahr in der Türkei und den dadurch zu erwartenden Ernteeinbußen ziehe der Preis für Haselnüsse seit April kontinuierlich an, sagte eine Sprecherin von Ritter Sport unserer Zeitung. „Die Häufung solcher extremer Wetterereignisse trifft uns als Schokoladenhersteller besonders, da wir überwiegend von Agrarrohstoffen abhängig sind. Nicht zuletzt, da Haselnüsse wie auch Kakao sehr kostenintensive Rohstoffe sind.“

Der Schokoladenhersteller, der schon seit mehr als zehn Jahren eine eigene Kakaoplantage in Nicaragua in Mittelamerika hat, will sich mit dem Aufbau einer eigenen Haselnussfarm in Frankreich klimaresilienter aufstellen. Aufgrund einer stetig steigenden Anfälligkeit der Anbauländer arbeite man am Aufbau alternativer Bezugsquellen, so die Unternehmenssprecherin. Wegen der Klimaveränderungen schwanken in den Anbauregionen die Erntemengen bei wichtigen Rohstoffen teils sehr, weil Extremwetterereignisse wie anhaltende Dürreperioden, Starkregen oder Überflutungen zu niedrigeren Erträgen und geringerer Qualität führen. Erfahrungen mit Wetterextremen hat Ritter Sport auch schon auf der unternehmenseigenen Kakaoplantage gemacht, die einst nach einem Hurrikan meterhoch unter Wasser stand.

Ritter Sport hat seit 2013 eine Kakoplantage in Nicaragua. Foto: Stefan Loos

Bis zur ersten Haselnussernte dauert es bei dem Schokoladenhersteller aus Waldenbuch aber noch Jahre – Experten zufolge können das sieben bis acht Jahre sein. In Zeiten des Klimawandels lasse sich jetzt noch keine verlässliche Aussage über den Zeitpunkt der ersten Ernte treffen. „Die Bäume werden sukzessive gepflanzt und wachsen heran“, sagt die Ritter-Sport-Sprecherin. Bei dem Schokoladenhersteller spielt nicht nur die Menge eine Rolle: Weil die Haselnüsse, die man verwendet, eine bestimmte Qualität und Größe haben sollen, sind alternative Bezugsquellen nicht so leicht zu finden.

Bis zu 50 Prozent höhere Preise für Haselnüsse?