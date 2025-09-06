Durch sogenannte In-App-Käufe können vermeintlich kostenfreie Spiele-Apps zu einem teuren Vergnügen und bösem Erwachen für Eltern werden. So schützen Sie sich dagegen.
Es geschah auf der Fahrt in den Sommerurlaub: Der zehnjährige Lukas M. zockte ausgiebig auf dem Tablet seiner Mutter. Minecraft, Clash of Clans und Brawl Stars – was junge Menschen eben so spielen. Das Problem dabei: In diesen Spielen können die Nutzer besondere Spiel-Inhalte kaufen, um nicht auf das nächste Level warten zu müssen, schneller voranzukommen oder um Bonus-Inhalte freizuschalten.