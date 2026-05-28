Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Schönaich einen Range Rover beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eddie Langner 28.05.2026 - 12:08 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag einen schwarzen Range Rover auf dem Parkplatz einer Bäckerei im Bereich Böblinger Straße und Kleine Gasse in Schönaich (Kreis Böblingen) beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 12.10 Uhr und 12.25 Uhr. Vermutlich touchierte der Unbekannte beim Rangieren den geparkten Wagen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 5.000 Euro.