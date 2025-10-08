Hundebesitzer zahlen 2024 so viel Steuer wie nie. Das ist aber nicht der einzige Kostenfaktor: Bei den Futterpreisen gibt es einen eindeutigen Trend.

dpa 08.10.2025 - 09:33 Uhr

Wiesbaden - Teures Futter, hohe Steuer: Hundehalter müssen tief in die Tasche greifen. Die Rekordsumme von rund 430 Millionen Euro nahmen Städte und Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 aus der Hundesteuer ein. Der Zuwachs von 2,2 Prozent zum Vorjahr reiht sich ein in eine langjährige Entwicklung, wie das Statistische Bundesamt einordnet: In den vergangenen zehn Jahren bescherten Hundebesitzer den öffentlichen Kassen stetig wachsende Steuereinnahmen - verglichen mit dem Niveau 2014 gut 39 Prozent.