Ein WG-Zimmer für Studierende kostet im Schnitt 489 Euro. Die Miete ist ein echter Faktor bei der Studienplatzwahl. Um gegenzusteuern, braucht es mehrere Maßnahmen – eine davon besonders dringend, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.

Tobias Peter 18.09.2024 - 15:23 Uhr

Es ist ungerecht – und es gibt leider keine perfekte Lösung für das Problem. Die oft hohen Preise für ein WG-Zimmer in beliebten Hochschulstädten führen zu einer „neuen Form der sozialen Auslese“, wie das Deutsche Studierendenwerk mit Recht beklagt. Was ist, wenn man ein bestimmtes Fach beispielsweise in München besonders gut studieren, sich dort aber die Miete nicht leisten kann? Dann müssen junge Menschen – auch wenn sie besonders gut für den Studienplatz geeignet sind – auf eine preiswertere Stadt ausweichen.