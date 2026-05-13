Diebe haben einen Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro vom Sportplatz des VfL Oberjettingen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Edmund Langner 13.05.2026 - 17:20 Uhr

Einen Aufsitzrasenmäher in fünfstelligem Wert - darauf hatten unbekannte Täter in Oberjettingen (Kreis Böblingen) abgesehen. Wie die Polizei berichtet, haben Diebe das Gerät zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, vom Sportplatz des VfL Oberjettingen gestohlen. Der Aufsitzrasenmäher gehört dem Sportverein und stand in einer Garage in der Straße „Lehleshau“. Die Täter verschafften sich Zugang zur Garage und transportierten den Rasenmäher anschließend vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger ab.