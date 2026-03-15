Die Blockade der Straße von Hormus wirkt weiter auf die Preise: Warum Autofahrer in Deutschland laut Geopolitik-Experte Fischer kurzfristig nicht auf Entlastung hoffen können.
Berlin - Die Spritpreise an den Tankstellen in Deutschland werden nach Einschätzung des Geopolitik-Experten Klemens Fischer noch längere Zeit auf hohem Niveau bleiben. "Dadurch, dass die Straße von Hormus weiterhin gesperrt bleiben wird, ist nicht davon auszugehen, dass die Spritpreise an den deutschen Zapfsäulen sinken werden. Im Gegenteil, nun muss man mit einem weiteren hohen Niveau der Spritpreise rechnen", sagte Fischer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.