Arina Vasilescu, die aktuelle Nummer 651 der Weltrangliste, will mit den Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach den Klassenverbleib in der Oberliga schaffen.

Eigentlich hätte die Profi-Tennisspielerin Arina Vasilescu in dieser Woche nichts dagegen gehabt, wenn sie beim ITF-Weltranglisten-Turnier in Buzau (Rumänien) auch noch an diesem Freitag zum Schläger hätte greifen dürfen. Doch für die neue Nummer eins der Oberliga-Spielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach war zunächst am Dienstagabend im Doppel und dann einen Tag später – nach zwei gewonnenen Runden in der Qualifikation – das Aus in der ersten Runde des Hauptfelds gekommen. Gegnerin war Patricia Maria Tig, die ehemalige Nummer 56 der Weltrangliste.