Viel hat am Ende nicht gefehlt. Um ein Haar hätten die Tennis-Vorzeigespieler des TEV Rot-Weiß Fellbach beim ersten Viertligaspiel der Vereinsgeschichte auch gleich den ersten Sieg verbucht. Doch am Ende der Premiere in der Württembergliga stand am vergangenen Sonntag für den Aufsteiger eine knappe 4:5-Niederlage bei der zweiten Mannschaft des TV Reutlingen. Nach den Einzeln hatte es noch 3:3-Unentschieden gestanden.