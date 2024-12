Elon Musk möchte Menschen zum Mars bringen. Doch auch am Boden hat er große Pläne.

red/dpa 13.12.2024 - 10:54 Uhr

Tech-Milliardär Elon Musk (53) möchte den Standort seiner Weltraumfirma SpaceX im US-Bundesstaat Texas in eine Stadt verwandeln. Das Unternehmen stellte bei den örtlichen Behörden des Bezirks Cameron einen Antrag auf Eingemeindung des Starbase genannten Komplexes, wie aus einem am Donnerstag (Ortszeit) auf X veröffentlichten Brief hervorgeht. Ein solcher Schritt könne dazu beitragen, den Ausbau der nötigen Infrastruktur zu beschleunigen, um Starbase zu einem „erstklassigen Ort zum Leben zu machen“, hieß es.