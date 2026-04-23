Das Auswärtige Amt hat die Reise- und Sicherheitshinweise für Thailand zuletzt am 21. April aktualisiert. Für einige Regionen gilt weiterhin eine Reisewarnung.
23.04.2026 - 07:38 Uhr
Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen in das Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha bis 20 Kilometer zum Grenzverlauf. Zudem wird von Reisen in die südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani sowie in Teile der Provinz Songkhla – konkret in die Bezirke Chana, Na Thawi, Thepha und Saba Yoi – dringend abgeraten.