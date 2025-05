Thanatopraktiker in Backnang: Der Mann, der die Leichen hübsch macht – „Es ist mein Traumjob“

Er werkelt gern an seinem Campingbus herum, sitzt mit einem Glas Wein im Garten oder fährt Fahrrad – Sven Paris hat ganz normale Hobbys. Ganz anders sieht es mit seinem Beruf aus – ein eher nicht alltäglicher und seltener Job. Der 57-Jährige arbeitet im Bestattungshaus „Zur Ruhe“ in Backnang als Thanatopraktiker. Das heißt: Er kümmert sich neben der hygienischen Grundversorgung von Verstorbenen darum, Unfallopfer so weit herzurichten, dass eine Verabschiedung am offenen Sarg möglich ist sowie darum, dass Verstorbene, die aufgebahrt oder ins Ausland überführt werden, begrenzte Zeit konserviert werden.