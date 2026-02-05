„Eklig, absolut widerlich“: Die „The Crown“-Schauspielerin lebte mehrere Jahre lang mit Parasiten - ohne es zu wissen. In dieser Zeit sei sie sehr hungrig gewesen.
05.02.2026 - 09:49 Uhr
Die britische Schauspielerin Claire Foy hat eigenen Worten zufolge jahrelang mit Parasiten gelebt. „Ich hatte Parasiten. Eklig“, sagte die 41-Jährige, die vielen als Königin Elizabeth II. in der Netflix-Serie „The Crown“ bekannt ist, im Podcast „Table Manners“. „Ich habe ständig Gewicht verloren und wusste nicht, was los war“, schilderte Foy. „Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig.“