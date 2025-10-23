Die Hip-Hop-Ikonen von Wu-Tang Clan kommen im März 2026 mit ihrer Abschiedstour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ auch nach Deutschland. Alles Wissenswerte dazu.

Wu-Tang-Clan-Fans aufgepasst! Es könnte das letzte Mal sein, dass die Band in ihrer jetzigen Besetzung gemeinsam auf einer großen Bühne steht. Nach mehr als 30 Jahren und einigen der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten deutet der Wu-Tang Clan einem Bericht des Guardian zufolge nun ein mögliches Ende der Gruppe an. Mit ihrer Tour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ gehen die Rap-Legenden im Frühjahr 2026 in Europa auf Abschiedstour. Und Deutschland ist mit zwei Shows dabei.

Auf ihrem Instagram-Account schreiben sie dazu: „Während wir den Kreis weiter ergänzen, bewegt sich ‚The Chamber‘ vom Lokalen zum Globalen.“ In dem Beitrag sind die Termine für die Europatournee abgebildet.

Für den deutschsprachigen Raum sind aktuell folgende Termine angekündigt:

03. März 2026: Berlin, Uber Arena

10. März 2026: Köln, LANXESS Arena

Zusätzlich ist ein Konzert in Zürich, im Hallenstadion, am 12. März 2026 geplant

Tickets

Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Karten sind laut dem Musik- und Kulturmagazin Rolling Stone ab Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, in unterschiedlichen Presales erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 24. Oktober, um 10 Uhr.

Über Telekom Prio Tickets beginnt der Online-Presale am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 10 Uhr und endet nach 48 Stunden.

Der Ticketmaster-Presale startet am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, um 10 Uhr und geht 24 Stunden.

Der allgemeine Vorverkauf startet schließlich am Freitag, dem 24. Oktober 2025, um 10 Uhr.

Preise

Laut Ticketmaster beginnen die Preise für einen Sitzplatz bei etwa 77 Euro. Stehplätze sind ab rund 112 Euro erhältlich. Exklusive Platin-Tickets kosten zwischen 130 und 300 Euro. Je nach Lage und Kategorie können die Preise variieren. Diese Angaben gelten für den Presale und können sich im regulären Verkauf ändern. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, empfiehlt es sich, regelmäßig die Eventseite der Ticketanbieter zu besuchen.

Empfohlene Anbieter: Ticketmaster, Eventim sowie die offiziellen Websites der jeweiligen Veranstaltungsorte (zum Beispiel die Lanxess Arena in Köln).

Steht der Wu-Tang Clan bei seiner Abschiedstournee zum letzten Mal als komplette Crew gemeinsam auf der Bühne? (Archivfoto) Foto: IMAGO/Capital Pictures

Empfehlung für Wu-Tang-Fans aus Stuttgart und Umgebung

Wer in Stuttgart oder Umgebung wohnt, für den bietet sich ein Besuch des Konzerts in Zürich am 12. März 2026 eher an, als die Shows in Köln oder Berlin. Der Vorteil: eine deutlich kürzere Anreise.

Die Entfernung von Stuttgart nach Zürich beträgt rund 220 Kilometer. In der Regel ist man mit dem Auto – je nach Verkehrslage – in etwa zweieinhalb Stunden vor Ort. Mit der Bahn dauert die Fahrt bis zum Zürcher Hauptbahnhof je nach Verbindung rund drei Stunden. Von dort aus erreicht man das Hallenstadion in wenigen Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte jedoch beachten, dass Parkplätze in Zürich rar sein können. Es empfiehlt sich deshalb, frühzeitig nach Parkmöglichkeiten zu suchen, oder auf Bus und Bahn umzusteigen.

Wu-Tang Clan mit neuen Songs auf der Bühne

Kaum eine andere Hip-Hop-Gruppe genießt einen so legendären Ruf wie der Wu-Tang Clan. Seit ihrer Gründung Anfang der 1990er Jahre in New York und mit ihrem wegweisenden Debütalbum „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” haben sie die Szene geprägt – auch dank zahlreicher erfolgreicher Solo-Projekte ihrer Mitglieder. Für ihre bevorstehende Tour kündigen sie laut einem Bericht des Guardian neue Songs an, die sie bisher noch nie live gespielt haben.