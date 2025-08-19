„The Klimperclown“ in der ARD: Helge Schneider: Fernsehen, Stuttgart und dazwischen 70. Geburtstag

Warnung! „The Klimperclown“ ist keine Dokumentation im klassischen Sinn. Keine einziger wichtig guckender Experte schickt sich in diesem Film von und mit Helge Schneider an, erklären zu wollen, wie aus dem kleinen Jungen, der in Mühlheim an der Ruhr mit „Mama“, „Mutti“ (also Tante Erna) und „Papa“ behütet aufwuchs, das gefeierte Klang-und-Komik-Genie wurde, das am 30. August seinen 70. Geburtstag feiert. Stattdessen zeigen Helge Schneider und sein Co-Regisseur (und Gitarrist!) Sandro Giampietro würdig erblasste Super-8-Schnipsel, die belegen, dass der Junge mit seinen drei Erziehungsberechtigten und diversen Schwestern hin und wieder Urlaubsreisen „in den Alpen … in den Alpenraum“ unternahm.