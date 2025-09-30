„The Thrilla in Manila“ Schlägerei in der Sauna
Vor 50 Jahren bestritten Muhammad Ali und Joe Frazier „The Thrilla in Manila“ – den laut Expertenurteil „brutalsten Boxkampf der Geschichte“.
Schon bevor es losging, herrschten im Araneta Coliseum Temperaturen um die 40 Grad. Die T-Shirts der 25 000 Zuschauer waren schweißnass, ohne dass sie sich bewegten. In der dritten Runde kletterte das Thermometer auf 120 Grad Fahrenheit, berichtete das Magazin „The Atlantic“ – knapp 49 Grad Celsius. Der Ringarzt Ferdie Pachero sah die beiden Kämpfer in Lebensgefahr.