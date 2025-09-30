 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Panorama

  4. Schlägerei in der Sauna

„The Thrilla in Manila“ Schlägerei in der Sauna

„The Thrilla in Manila“: Schlägerei in der Sauna
1
Joe Frazier (links) muss eine Rechte von Muhammad Ali einstecken: Kampfszene aus „The Thrilla in Manila“. Foto: AP

Vor 50 Jahren bestritten Muhammad Ali und Joe Frazier „The Thrilla in Manila“ – den laut Expertenurteil „brutalsten Boxkampf der Geschichte“.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Schon bevor es losging, herrschten im Araneta Coliseum Temperaturen um die 40 Grad. Die T-Shirts der 25 000 Zuschauer waren schweißnass, ohne dass sie sich bewegten. In der dritten Runde kletterte das Thermometer auf 120 Grad Fahrenheit, berichtete das Magazin „The Atlantic“ – knapp 49 Grad Celsius. Der Ringarzt Ferdie Pachero sah die beiden Kämpfer in Lebensgefahr.

 

Nicht allein wegen der ausgefallenen Klimaanlage und der infernalischen Hitze bezeichnete der Reporter Vann R. Newkirk den Fight am Rande der philippinischen Hauptstadt Manila als „brutalsten Boxkampf der Geschichte“. Die beiden Kontrahenten Muhammad Ali (1942 – 2016) und Joe Frazier (1941 – 2011) schenkten sich nichts. Ihr Duell begann lange, bevor sie am 1. Oktober 1975 in den Ring stiegen. „Ich reiße diesem Halbblut sein Herz aus der Brust“, tönte Frazier bei seiner Anreise. Ali spöttelte: „It’s gonna be a thrilla and a chilla and a killa when I get the gorilla in Manila.“

Der „beste Boxkampf des 20. Jahrhunderts“ laut dem Fachmagazin „The Ring“ ging über 14 Runden. Da konnte Frazier, von 1970 bis 1973 Weltmeister im Superschwergewicht, nicht mehr sehen, woher Alis Haken kamen. Sein rechtes Auge war zugeschwollen, sein linkes nach einem Trainingsunfall ohnehin lädiert. Sein Trainer warf das Handtuch. Einige Reporter am Ring sahen „Smoking Joe“ Frazier nach Punkten im Vorteil – die Punktrichter entschieden hingegen zu Alis Gunsten.

Nach dem Kampf zollten sich die beiden maximalen Respekt. „Joe Frazier ist der größte Boxer aller Zeiten“, sagte Ali, fügte aber hinzu: „Neben mir.“ Frazier gratulierte ihm auf seine Weise: „Ich hab ihn mit Schlägen traktiert, die eine Stadtmauer zum Einsturz gebracht hätten – er hat sie weggesteckt. Was für ein Kämpfer!“

Weitere Themen

„The Thrilla in Manila“: Schlägerei in der Sauna

„The Thrilla in Manila“ Schlägerei in der Sauna

Vor 50 Jahren bestritten Muhammad Ali und Joe Frazier „The Thrilla in Manila“ – den laut Expertenurteil „brutalsten Boxkampf der Geschichte“.
Von Armin Käfer
Audrey Nuna, EJAE und Rei Ami von HUNTR X bei den MTV Video Music Awards.

HUNTR/X Fiktive K-Pop-Gruppe feiert Live-Debüt bei Jimmy Fallon

Aus der Kinoleinwand ins Rampenlicht: Die fiktive K-Pop-Band HUNTR/X aus „KPop Demon Hunters“ tritt erstmals live auf – und das gleich in einer der größten US-Late-Night-Shows.
Von Katrin Jokic
Schnee und Bodenfrost – wo es jetzt kalt wird

Verlängertes Wochenende Frostiger oder Goldener Oktober?

Diese Woche sollte man einen Eiskratzer fürs Auto bereithalten, es besteht Frostgefahr. Zwischendurch lässt sich die Sonne Blicken, dann kommt Regen.
Von Michael Maier
Oldenburg: Ermittlungen nach Gewalttat mit vier Toten

Oldenburg Ermittlungen nach Gewalttat mit vier Toten

Ein Mann soll in Oldenburg zwei Kinder, seine Partnerin und sich selbst getötet haben. Die Polizei ermittelt - noch sind viele Fragen offen.
20 Jahre nach erstem Kinofilm: Die Simpsons kehren mit neuem Film in die Kinos zurück

20 Jahre nach erstem Kinofilm Die Simpsons kehren mit neuem Film in die Kinos zurück

Gute Nachrichten für alle Fans der berühmten gelben Zeichentrickfamilie: Die Simpsons kommen wieder ins Kino. Das Erscheinungsdatum steht schon fest.
Rund 40 Meter weit geschleudert: Autofahrer lässt schwer verletztes Kind nach Unfall liegen

Rund 40 Meter weit geschleudert Autofahrer lässt schwer verletztes Kind nach Unfall liegen

Ein Aufprall schreckt Anwohner in Schrobenhausen auf. Sie stürzen nach draußen und entdecken am Straßenrand ein Kind mit schwersten Verletzungen. Was ist passiert?
Unwetter in Valencia – böse Erinnerungen in der „Zona Cero“

Unwetter in Valencia Chaos und Alarmstufe Rot – böse Erinnerungen in der „Zona Cero“

Die Trauer um die 236 Flutopfer aus dem Vorjahr hält noch an, und erneut sind Teile der spanischen Küstenregion überschwemmt.
Von Michael Maier
Irische Boyband: Boyzone macht Bühnen-Comeback

Irische Boyband Boyzone macht Bühnen-Comeback

Die Stars um Ronan Keating sind längst keine „Boys“ mehr. Doch für ihre Fans wollen sie das Gefühl der 90er nochmal auf die Bühne bringen - zumindest ein einziges Mal.
Weltvegetariertag am 1. Oktober: Bei „fleischlos“ empfiehl mancher Koch Huhn

Weltvegetariertag am 1. Oktober Bei „fleischlos“ empfiehl mancher Koch Huhn

Japan gilt weltweit als kulinarische Großmacht. Doch die Küche des ostasiatischen Landes scheint nicht für Menschen gemacht, die lieber vegetarisch oder vegan essen.
Von Felix Lill
„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 5 (Teil 1)?

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025 Wer ist raus in Folge 5 (Teil 1)?

Welches Paar in der 5. Folge der 10. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ die Koffer packen muss, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Weitere Artikel zu Boxen Muhammad Ali
 