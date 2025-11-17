In den Teamfights muss die Fellbacherin Cara Kienzle die Sendung verlassen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie es ihr mit der Entscheidung geht.
17.11.2025 - 12:03 Uhr
Die Reise bei „The Voice of Germany“ (TVOG) ist für Cara Kienzle vorbei. Die 24-Jährige aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist in der am vergangenen Freitag ausgestrahlten Folge der sogenannten Teamfights ausgeschieden. Dabei kämpft in jeder Folge ein Pool von zwölf Talenten um vier sogenannte „Hot Seats“, die am Ende den Einzug ins Halbfinale bedeuten. Zunächst besetzen vier Talente diese Plätze automatisch – eines pro Team.