Cara Kienzle aus Fellbach muss bei ihrem ersten Battle gleich gegen zwei Musiker antreten – als die Entscheidung von Rea Garvey fällt, fließen Freudentränen.
27.10.2025 - 13:00 Uhr
Für Cara Kienzle aus Fellbach geht die Reise bei „The Voice of Germany“ weiter. Die 24-Jährige hat bei der am Freitag ausgestrahlten Folge ihr erstes Battle gewonnen und sich gegen ihre beiden Mitstreiter Alicia und David durchgesetzt. „Ich gehe mit Cara“, verkündete Coach Rea Garvey am Sonntagabend und schickte die junge Frau in die nächste Runde.