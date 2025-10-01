Joy Krügers erster Auftritt bei „The Voice of Germany“ war ein Erfolg. Und das Duett mit Rea Garvey war nicht einmal die einzige Überraschung für die Freibergerin (Kreis Ludwigsburg).
01.10.2025 - 20:00 Uhr
Joy Krüger ist 21 Jahre alt, kommt aus Freiberg am Neckar und ist 1,87 Meter groß – das weiß jetzt auch Rea Garvey. Der irische Sänger stand bei Krügers Auftritt in der Castingshow „The Voice Of Germany“ plötzlich neben ihr auf der Bühne. „Du bist größer als ich, wow“, sagte Garvey, bevor die beiden gemeinsam Roxettes „Listen To Your Heart“ sangen. Es war nicht der einzige Höhepunkt ihrer Show.