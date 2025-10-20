Sie singt sonst nur allein in ihrem Zimmer – doch bei „The Voice of Germany“ drehte sich ein Coach sofort für sie um. Wir haben nach ihrem Auftritt mit Cara aus Fellbach gesprochen.
20.10.2025 - 11:45 Uhr
Ihr allererster Auftritt auf einer Bühne – und dann gleich vor einem Millionenpublikum: Die 23-jährige Cara Kienzle aus Fellbach hat am Freitagabend in der achten Folge von The Voice of Germany mit ihrer Version des Songs „Hässlich“ von Ayliva überzeugt. Schon nach wenigen Sekunden drückte der Coach Rea Garvey den roten Buzzer und komplettierte damit sein Team aus Talenten.