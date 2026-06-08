«Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe war erneut für diesen renommierten US-Theaterpreis nominiert. Doch diesmal geht er leer aus. Vor allem ein Musical hat die Nase vorn.
New York - "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (36) ist bei der Verleihung des diesjährigen Tony-Theaterpreises leer ausgegangen. Den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück erhielt am Sonntagabend (Ortszeit) John Lithgow für seine Rolle in "Giant". Als beste Hauptdarstellerin wurde Lesley Manville für ihre Rolle in "Oedipus" ausgezeichnet.