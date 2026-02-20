Bei Shakespeare geht es auf der Bühne manchmal hart zur Sache. Theaterstar Lars Eidinger kämpfte so heftig, dass ihm sein Degen aus der Hand flog und der Griff eine Zuschauerin traf.
20.02.2026 - 12:13 Uhr
Berlin - Bei einer Aufführung des Theaterstücks "Richard III." von William Shakespeare an der Berliner Schaubühne ist es zu einem Unfall mit einem Degen und einer leicht verletzten Zuschauerin gekommen. Dem Schauspieler Lars Eidinger rutschte am Donnerstagabend während einer Kampfszene die Theaterwaffe aus der Hand.