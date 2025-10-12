Theater der Altstadt Der Adel gibt dem Volk, was das Volk (und er selbst) will
Das Theater der Altstadt hat mit „Royals“, Felix Krakaus ironischem Tauchgang in die Adelswelt des 21. Jahrhunderts, die Saison eröffnet.
Chipstüte, Bier, Glotze ... Krethi und Plethi? Doch nicht in blauseiden gemusterten Morgenmänteln und Hochmutsmienen? Im Off wird britisch über königliche Kopfbedeckungen parliert. Charles’ Krönung? Der Adel, sich in Perücken, Frack, Rüschenkragen und Goldkorsage hüllend, begutachtet seinesgleichen im TV. Auch im eigenen Hause steht eine Krönung an. Der König ist tot – es lebe die Königin! Doch die Tochter will nicht, gar die Krone verbuddeln. Soll das Ding aufsetzen, wer es zufällig findet. Während sie tänzelt, ruft die Königinmutter in die Palastkatakomben zur Krisensitzung.