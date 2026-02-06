 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Der Richter ist selbst Täter

Theater „Der zerbrochene Krug“ Der Richter ist selbst Täter

Theater „Der zerbrochene Krug“: Der Richter ist selbst Täter
1
Richter Adam (Marcus Calvin) täuscht Eve (Jochanah Mahnke) und missbraucht sie dann. Foto: Sabine Haymann

„Der zerbrochene Krug“ erzählt von Machtmissbrauch und Übergriff – das Forum Theater spielt das Stück textgetreu mit starken Darstellern.

Lange steht sie am Rande der Bühne und spricht, gequält, mit zitternder Stimme, erzählt, wie er spät abends zu ihr kam: „Ich sag, lass er die Hand mir weg, was will er? – ‚Ich glaube wohl, du bist verrückt!‘, spricht er.“ Eve ist verzweifelt. Hinter ihr liegt der Richter Adam unterm Tisch, Arme, Beine von sich gestreckt, sichtlich lädiert. Noch weiter hinten, im Halbdunkel der Kulisse, steht regungslos der Schreiber Licht und wartet. Der Prolog endet, das Schreckliche ist ausgesprochen, das Lustspiel kann beginnen: Das Forum Theater spielt „Der zerbrochene Krug“.

 

Der „Krug“ erzählt von männlichem Machtmissbrauch

Vor rund 220 Jahren brachte Heinrich von Kleist ein Thema auf die Bühne, das seither nicht an Relevanz verloren hat, heute besondere Aufmerksamkeit erfährt: „Der zerbrochene Krug“ erzählt von männlichem Machtmissbrauch. Der Richter, der hier urteilen soll, ist selbst der Täter, täuschte der Eve vor, ihr Verlobter solle als Soldat nach Indien geschickt werden, werde kaum zurückkehren. Um ihn zu retten versprach er ihr ein ärztliches Attest zu beschaffen, bestand darauf, es ihr persönlich zu übergeben, wenn er sie, zu ungewöhnlicher Stunde, in ihrer Kammer besuchte: „Der zerbrochene Krug“ erzählt von sexuellem Übergriff. Ruprecht, Eves Verlobter, störte den Lüstling auf, verjagte ihn – und der Richter zerbrach dabei den Krug, lädierte sich selbst den Kopf, verlor seine Perücke und zog, mit seinem Klumpfuß, eine Spur durch den Schnee, als wär er der Leibhaftige.

Unsere Empfehlung für Sie

Bühnenprogramm mit Geflüchteten: Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

Bühnenprogramm mit Geflüchteten Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

In „Angekommen“ erzählen Geflüchtete unter der Regie von Ernst Konarek, wie sie nach Plochingen kamen. Ein zwiespältiger Abend im Stuttgarter Theaterhaus.

Kleists Drama zum Vehikel der Metoo-Debatte zu machen, hieße, den Text in seiner Vieldeutigkeit zu beschneiden. Das Forum Theater lässt sich darauf nicht ein – es spielt den „Krug“ streng am Text, gibt der Nähe von Schmerz und Komik, Recht und Unrecht im Stück, der Zeichnung der dörflichen Charaktere die größtmögliche Wirkung. Einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart schafft nur Marcel Keller, der die Darsteller einkleidete, wie alltägliche Menschen von heute – Ruprecht trägt eine Jeansjacke, Licht einen Anzug. Das Bühnenbild, in Schwarz und Weiß und Rot gehalten, deutet mit zerschnittenen Papierbahnen an, dass etwas im Verborgenen liegt, bleibt aber abstrakt. Auf der Bühne nur der Tisch des Richters und einige Stühle, alles in leuchtendem Rot.

Der Vergewaltiger hat die Lacher auf seiner Seite

Dieter Nelle als Regisseur gestattet sich den Kunstgriff, Eves Monolog aus der so genannten Variant-Version des 12. Aufzuges, die Erstfassung der Schlussszene, dem Stück voranzustellen. Das Publikum kennt die Auflösung des Falles also von Anfang an. Die Strategie des Stückes geht dennoch auf: Die Zuschauer amüsieren sich herzlich über den Übeltäter, der sich da windet, über seine Ausflüchte, seine Dreistigkeit. Der Vergewaltiger hat die Lacher auf seiner Seite.

Marcus Calvin spielt den Richter, selbstgefällig, unverschämt, albern und reichlich frech: Ein höllischer Popanz, der den Mund aufreißt, ein bisschen gackert, sich in Zweideutigkeiten ergeht, sich das Gesetz zurechtbiegt, wie es ihm gerade passt, und der sich sehr, sehr sicher wähnt. Wäre da nicht Gerichtsrat Walter, der im Dorfe weilt, um die Bücher des Gerichts zu prüfen. Ifran Kars gibt ihn elegant, erst noch zurückhaltend, dabei sehr wach und scharfzüngig. Als er zum Richter schließlich sagt: „In Ihrem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet, innig, wie ein Teig, beisammen“, hat der juristische Lustmolch schon verspielt. Aber er will es noch nicht glauben.

Unsere Empfehlung für Sie

Johanneskirche als Theaterbühne: „Wie im Himmel“ – Theater der Altstadt spielt zwischen Taufstein und Altar

Johanneskirche als Theaterbühne „Wie im Himmel“ – Theater der Altstadt spielt zwischen Taufstein und Altar

Es geht um einen Chor – und das Theater der Altstadt führt „Wie im Himmel“ passenderweise in der Johanneskirche am Feuersee auf.

Jochanah Mahnke, ganz zu Beginn im Fokus, dann immer bedrängt und stumm am Rande, schafft ausdrucksstark das Gegengewicht zur Komik. Schirin Brendel gibt Marthe, Mutter von Eve, der Besitzerin des zerbrochenen Kruges, einer traditionsbewussten, von Wut gepackten Frau, enormes Gewicht. Karlheinz Schmitt indes als Schreiber Licht hält sich sarkastisch hüstelnd im Hintergrund und lauert auf den Posten des Richters. Christopher Wittkopp als Ruprecht, Eves Verlobter, ist ebenfalls wütend, vom ersten Augenblick an. Schließlich erscheint Caroline Sessler auf der Bühne, als Frau Brigitte, die Zeugin, die aufgeregt von Dingen spricht, die der Richter gar nicht hören will. Plötzlich herrscht Chaos, der Richter ergreift die Flucht, wird wieder eingefangen.

Eve und Ruprecht lehnen sich zuletzt stumm aneinander. Marthe Rull, den zerbrochenen Krug in ein Tuch gewickelt, wird sich an die nächste Instanz wenden.

Weitere Aufführungen: 7.2., 8.2., 12. Bis 15.2., 26. Bis 28.2. – 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr.

Weitere Themen

„Meistersinger“ an der Staatsoper: „Sprache kann brandgefährlich werden“

„Meistersinger“ an der Staatsoper „Sprache kann brandgefährlich werden“

Am Samstag feiern „Die Meistersinger von Nürnberg“ Premiere an der Stuttgarter Staatsoper. Die Regisseurin Elisabeth Stöppler sieht eine besondere Relevanz des Stücks in dieser Zeit.
Von Verena Großkreutz
Kunsttipps für Stuttgart: Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

Kunsttipps für Stuttgart Wie wird man mit 89 ein Star? Frag nach bei Vera Mercer

Die Fotokünstlerin Vera Mercer zeigt sich ewig jung, Elke aus dem Moore bleibt diskussionsfreudig und Susa Reinhardt farbstark. Hier sind unsere Kunsttipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Kunstmesse Art Karlsruhe: Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

Kunstmesse Art Karlsruhe Fünf Tipps für den perfekten Kunstgenuss auf der Art Karlsruhe

Als „Entdeckermesse“ lockt die Kunstmesse Art Karlsruhe bis 8. zum Februar in die Karlsruher Messehallen. Wie wird der Besuch zum Genuss? Wir geben Tipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
TV-Serie: „Heated Rivalry“: Was ist dran am Hype um schwule Eishockeystars?

TV-Serie „Heated Rivalry“: Was ist dran am Hype um schwule Eishockeystars?

„Heated Rivalry“ macht aus einer Sport-Rivalität eine leidenschaftliche queere Lovestory – mit viel nackter Haut.Jetzt ist die Erfolgsserie in Deutschland bei HBO Max gestartet.
Von Gunther Reinhardt
Art Karlsruhe startet: Wo die Unterhosen an der Wand hängen

Art Karlsruhe startet Wo die Unterhosen an der Wand hängen

Kunst kann Spaß machen – das beweist die Art Karlsruhe. Warum läuft die baden-württembergische Kunstmesse so gut, während andere aufgeben?
Von Adrienne Braun
Kunstmesse Art Karlsruhe: Was zeigen Stuttgarter Galerien auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?

Kunstmesse Art Karlsruhe Was zeigen Stuttgarter Galerien auf der Kunstmesse Art Karlsruhe?

Wie macht man auf einer Kunstmesse mit 180 Galerien aus 18 Ländern auf sich aufmerksam? Zehn Stuttgarter Galerien wollen in besonderer Weise punkten.
Von Nikolai B. Forstbauer
70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm: Die graue Eminenz – Stuttgarts Turm als architektonische Meisterleistung

70 Jahre Stuttgarter Fernsehturm Die graue Eminenz – Stuttgarts Turm als architektonische Meisterleistung

Der Fernsehturm in Stuttgart ist ein ganz besonderes Bauwerk – auch dank seiner architektonischen Qualität und der Beharrlichkeit eines Ästheten wie Erwin Heinle.
Von Tomo Pavlovic
Konzert in der Liederhalle: „Das war’s für mich!“ So war die Abschiedsshow von Michelle in Stuttgart

Konzert in der Liederhalle „Das war’s für mich!“ So war die Abschiedsshow von Michelle in Stuttgart

Zwei Stunden Musik und ein ausverkaufter Saal: Die Schlagersängerin Michelle hat sich am Dienstagabend in der Liederhalle in Stuttgart von ihren Fans verabschiedet.
Von Thomas Morawitzky
Lese-Tipps: 11 Bücher, auf die man sich im Frühjahr 2026 freuen kann

Lese-Tipps 11 Bücher, auf die man sich im Frühjahr 2026 freuen kann

Die Tage werden länger, aus den Neuerscheinungen der Saison haben wir elf Titel ausgewählt, um sie zu füllen.
Von Stefan Kister
Neue Musik im Theaterhaus: „Kann Eclat überleben, Frau Fischer?“

Neue Musik im Theaterhaus „Kann Eclat überleben, Frau Fischer?“

An diesem Mittwoch beginnt das Stuttgarter Eclat-Festival für Neue Musik. Aber kann es trotz schwerer Kürzungen durch die Stadt noch lang überleben? Die Festivalchefin im Interview
Von Susanne Benda
Weitere Artikel zu Forum Theater Theater
 
 