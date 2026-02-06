Theater „Der zerbrochene Krug“ Der Richter ist selbst Täter
„Der zerbrochene Krug“ erzählt von Machtmissbrauch und Übergriff – das Forum Theater spielt das Stück textgetreu mit starken Darstellern.
„Der zerbrochene Krug“ erzählt von Machtmissbrauch und Übergriff – das Forum Theater spielt das Stück textgetreu mit starken Darstellern.
Lange steht sie am Rande der Bühne und spricht, gequält, mit zitternder Stimme, erzählt, wie er spät abends zu ihr kam: „Ich sag, lass er die Hand mir weg, was will er? – ‚Ich glaube wohl, du bist verrückt!‘, spricht er.“ Eve ist verzweifelt. Hinter ihr liegt der Richter Adam unterm Tisch, Arme, Beine von sich gestreckt, sichtlich lädiert. Noch weiter hinten, im Halbdunkel der Kulisse, steht regungslos der Schreiber Licht und wartet. Der Prolog endet, das Schreckliche ist ausgesprochen, das Lustspiel kann beginnen: Das Forum Theater spielt „Der zerbrochene Krug“.