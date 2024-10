Wo in Stuttgart die Wunder geschehen? Dort, wo einst die Römer lebten! Vor 15 Jahren hat Thorsten Strotmann ein privates Zaubertheater in einer ehemaligen Lagerhalle im Römerkastell eröffnet und seitdem das Wunder vollbracht, ganz ohne Zuschüsse alles selbst aus eigener Kraft zu finanzieren. Wunder kommen zu denen, die an sie glauben – und die wissen, wie man ihnen auf die Sprünge hilft..

Als der BWL-Student 2009 mit der Idee zur Bank ging, ein Close-up-Theater in einem intimen Saal mit nur sieben Reihen, 200 Plätzen und einem poetischen Kronleuchter-Flair ohne Subventionen zu gründen, wurde er fast ausgelacht. So was gab’s bisher nicht. Es dauerte, bis der Kredit bewilligt wurde. In den ersten Wochen kamen oft nur zwölf Zuschauer in die festlich illuminierte Magic Lounge, in der einst die Fantastischen Vier für ihre Touren probten. Die Mund-zu-Mund-Propaganda schlug von Jahr zu Jahr immer stärker ein.

„Der Magier in deinem Leben bis du“

Zum 15. Geburtstag des Theaters hatte Strotmann bereits zahlreiche Stadtpromis eingeladen – und stürze dann beim Radfahrern so unglücklich, dass er sich einen dreifachen Trümmerbruch am Ellbogen zuzog. Da half nur eines: ab in den Operationssaal! Die Befürchtung war groß, dass die Jubiläumsfeier ausfallen muss.

Nicht allein auf die Schulmedizin verließ sich der Zauberkünstler, sondern wollte mit Meditation die Selbstheilungskräfte wachküssen. „Die Magie hilft“, sagt der 52-Jährige unserer Redaktion, „auf die Macht der Gedanken kommt es an.“ Seine Botschaft an sein Publikum: „Der Magier in deinem Leben bist du!“ Über die Schulmedizin sei er „unendlich dankbar“, aber auch alternative Anwendungen könnten helfen: Nahrungsergänzungsmittel, Frequenzheilung, Meditation.

Vier Wochen nach dem schweren Unfall ist er wieder ganz der Alte, worüber sich das Publikum (dabei: Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand, Handballweltmeister Mimi Kraus, Bachelorette Rebecca Hertlein, Bestsellerautor Marc Friedrich, Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück) überzeugen kann. An diesem Abend werden 7500 Euro an Spenden für den Verein Kindheitstraum gesammelt. Sich selbst hat Strotmann nun ein Radfahrverbot auferlegt. Das Risiko will er geringhalten. Denn von seiner Gesundheit sind nicht nur er und seine Frau abhängig, sondern auch die zwölf festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Theaterteams.

Das Theater im Römerkastell wurde vor 15 Jahren eröffnet. Foto: Luis Seybold

Thorsten Strotmann führt bei der Feier Ausschnitte bisheriger Programme vor und beweist erneut, dass er nicht ein begnadeter Zauberkünstler ist, sondern auch ein charmanter und witziger Entertainer. Besonders emotional wird es, als der Magier über seinen verstorbenen Vater spricht, was nicht nur ihn, sondern auch viele im Saal zutiefst berührt.

Über 350.000 Besucher in 15 Jahren

Seit der Eröffnung der Magic Lounge im Jahr 2009 kamen über 350.000 Besucherinnen zu über 2500 Solo-Shows. Neben der Zauberei st Thorsten Strotmann auch als Kulturunternehmer erfolgreich. Vor fünf Jahren gründete er das Kartenportal Magic Ticketing, das sich an Theater, Kleinkunstbühnen und Varietés richtet. Die neue Saison der Strotmanns Magic Lounge läuft bis Juli 2025. Neben der der aktuellen Show „Hautnah V“ werden weitere Programme überarbeitet – ein neues Showkonzept ist in Planung. Karten unter https://strotmanns.magic-ticketing.com.