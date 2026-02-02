Empfängt man so seine Gäste? „Sicherheitsabstand halten!“, heißt es da, „nichts anfassen!“ Als man in der Werkstatt steht, begreift man, warum. Die Werkzeuge hängen in Reih und Glied an der Wand, Kabelbinder, Klebeband, Akkuschrauber. Es gibt sogar für jeden Wochentag eine eigene Schutzbrille. Keine Frage: Die Person, die hier am Werk ist, scheint sehr pedantisch, zwanghaft und ordentlich zu sein. Von einer Leidenschaft ist sie aber besessen. Sie baut Kugelbahnen, wundersame Konstruktionen, bei denen Kugeln durch Schläuche und über Rinnen rollen und munter in Trichtern kreiseln.