 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Kugeln im Nirwana: Das Kindertheaterstück „Der Lauf der Dinge“

Theater für die Kleinen im Jes Kugeln im Nirwana: Das Kindertheaterstück „Der Lauf der Dinge“

Theater für die Kleinen im Jes: Kugeln im Nirwana: Das Kindertheaterstück „Der Lauf der Dinge“
1
Jeder Handgriff sitzt: Charlie Wyrsch in „Der Lauf der Dinge“. Foto: JES/Brummer

Kugelbahnen im Theater? Das Junge Ensemble Stuttgart zeigt mit „Der Lauf der Dinge“ ein ungewöhnliches Experiment für die Allerkleinsten ab drei Jahren. Sehenswert!

Kultur: Adrienne Braun (adr)

Empfängt man so seine Gäste? „Sicherheitsabstand halten!“, heißt es da, „nichts anfassen!“ Als man in der Werkstatt steht, begreift man, warum. Die Werkzeuge hängen in Reih und Glied an der Wand, Kabelbinder, Klebeband, Akkuschrauber. Es gibt sogar für jeden Wochentag eine eigene Schutzbrille. Keine Frage: Die Person, die hier am Werk ist, scheint sehr pedantisch, zwanghaft und ordentlich zu sein. Von einer Leidenschaft ist sie aber besessen. Sie baut Kugelbahnen, wundersame Konstruktionen, bei denen Kugeln durch Schläuche und über Rinnen rollen und munter in Trichtern kreiseln.

 

Kugel um Kugel verschwindet im Nirwana

„Der Lauf der Dinge“ nennt sich das neue Stück am Jungen Ensemble Stuttgart Jes, das sich an die Allerkleinsten ab drei Jahren wendet und deshalb fast ohne Sprache auskommt – und ohne Bestuhlung. Das Publikum ist viel in Bewegung in der Werkstatt, darf mal hier, mal dort sitzen und gelegentlich auch mitanpacken, wenn Charlie Wyrsch als skurrile Forscherin den Kugelbahnparcours erweitert. Da plumpst der Klicker auch mal in einen Lampenschirm, bevor er mit einer Winde zum nächsten Abfahrtslauf transportiert wird und weiter saust. Aber dann: nichts. Aus. Kein Rollen und Klackern mehr. An einer Stelle verschwindet Kugel um Kugel im Nirwana.

Das passt nicht ins Konzept eines Menschen, der alles kontrollieren will, so, wie in einer Welt, in der alles in eine Kategorie gepresst wird, für Spontaneität und Menschen eigentlich kein Platz ist. Deshalb sortiert die Forscherin die verschiedenen Kugeln auch in einzelne Tütchen. Die einen sind „zu klein“, die anderen „zu blau“. In einer normierten Ordnung wird vieles plötzlich unpassend und fällt durchs Raster.

Schöne Momente der Gemeinschaft entstehen

Der Regisseur Frederic Lilje hat ein ungewöhnliches Theatererlebnis inszeniert, das en passant über Normierung und Abweichung nachdenkt, aber in erster Linie die Konzentration fördert. In dieser Werkstatt mit fragilen Konstruktionen müssen sich alle behutsam bewegen und den freundlichen Kommandos der Forscherin fügen. Charlie Wyrsch hält souverän die Spannung mit präzisen Handgriffen, die so kontrolliert wirken wie bei einer Maschine. Es ist faszinierend, ihr zuzuschauen – und es entstehen immer wieder schöne Momente der Gemeinschaft, wenn das Publikum mit ihr gebannt verfolgt, ob die Kugel ihren Weg nehmen wird und wie erhofft im Auffangtöpfchen landet.

Unsere Empfehlung für Sie

Bühnenprogramm mit Geflüchteten: Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

Bühnenprogramm mit Geflüchteten Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

In „Angekommen“ erzählen Geflüchtete unter der Regie von Ernst Konarek, wie sie nach Plochingen kamen. Ein zwiespältiger Abend im Stuttgarter Theaterhaus.

Es mag höchst befriedigend sein, wenn die Dinge perfekt ablaufen, aber Störungen und Unvorhergesehenes gehören dazu, lehrt dieses sehenswerte Kindertheater. Und deshalb sollte man sich die Lust am Improvisieren bewahren – und greift die Forscherin schließlich auch zu unkonventionellen Tricks, fummelt und friemelt, bis die Kugel zum Schluss eine poetische Reise antritt. Nachdem sie mit Unterstützung des Publikums durch all die Schläuche und Trichter gerollt ist, verschwindet sie, wobei man ihre Reise über den Stuttgarter Marktplatz und den Bahnhof bis zum Meer akustisch verfolgen kann – bis sie mit einem lustigen Plopp wieder im Theater einläuft.

Der Lauf der Dinge: Vorstellungen im Jes von 4. bis 7. Februar und im April

Weitere Themen

Theater für die Kleinen im Jes: Kugeln im Nirwana: Das Kindertheaterstück „Der Lauf der Dinge“

Theater für die Kleinen im Jes Kugeln im Nirwana: Das Kindertheaterstück „Der Lauf der Dinge“

Kugelbahnen im Theater? Das Junge Ensemble Stuttgart zeigt mit „Der Lauf der Dinge“ ein ungewöhnliches Experiment für die Allerkleinsten ab drei Jahren. Sehenswert!
Von Adrienne Braun
„Tatort“-Kritik aus Berlin: So war Corinna Harfouchs Abschiedsfolge

„Tatort“-Kritik aus Berlin So war Corinna Harfouchs Abschiedsfolge

Wir haben gesehen: „Gefahrengebiet“, der letzte „Tatort“ mit Corinna Harfouch als Susanne Bonard. War es ein guter Krimi?
Von Ulla Hanselmann
Bühnenprogramm mit Geflüchteten: Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

Bühnenprogramm mit Geflüchteten Ein Theaterabend mit bitterem Nachgeschmack

In „Angekommen“ erzählen Geflüchtete unter der Regie von Ernst Konarek, wie sie nach Plochingen kamen. Ein zwiespältiger Abend im Stuttgarter Theaterhaus.
Von Kathrin Horster
Konzert in Stuttgart: Der Mann, der Frank Noppers Job will: So war’s bei Julian Knoth im Merlin

Konzert in Stuttgart Der Mann, der Frank Noppers Job will: So war’s bei Julian Knoth im Merlin

Julian Knoth von der Band Die Nerven gibt ein großartiges Konzert im Stuttgarter Merlin, singt von Depression und Resilienz und bringt ein Streichertrio mit auf die Bühne.
Von Gunther Reinhardt
Kulturstaatssekretär Arne Braun: Bleibt Baden-Württemberg FilmLänd und PopLänd?

Kulturstaatssekretär Arne Braun Bleibt Baden-Württemberg FilmLänd und PopLänd?

Im Februar 2023 sah Arne Braun als neuer Kulturstaatssekretär Baden-Württembergs „viel zu tun“. Wie blickt er heute auf die Kultur im Land?
Von Nikolai B. Forstbauer
„Meisterkonzert“ im Beethovensaal: SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern

„Meisterkonzert“ im Beethovensaal SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern

Die beeindruckende Pianistin Elisabeth Leonskaja, das fabelhafte SWR Symphonieorchester und der formidable Dirigent Thomas Guggeis: Alles kommt zusammen beim Russ-„Meisterkonzert“.
Von Frank Armbruster
Rammstein-Cover-Band: Engel wollen sie keine sein – So war’s beim Konzert von Stahlzeit

Rammstein-Cover-Band Engel wollen sie keine sein – So war’s beim Konzert von Stahlzeit

Die erfolgreichste Rammstein-Cover-Band hat sich am Samstagabend in der Porsche-Arena quer durchs Repertoire ihrer Vorbilder gespielt.
Von Thomas Morawitzky
Netflix und Co.: Streamingtipps: Die 10 besten neuen Serien im Februar

Netflix und Co.: Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im Februar

Schwule Eishockeyspieler, kriminelle Bank-Azubis, Ex-Agenten in Gefahr und ein verhängnisvoller Schulausflug: Diese Serien sollten Sie im Februar nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Premiere im Alten Schauspielhaus: „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht bereichert in Stuttgart „1h22 vor dem Ende“

Premiere im Alten Schauspielhaus „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht bereichert in Stuttgart „1h22 vor dem Ende“

Der „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht gastiert wieder in Stuttgart: Bei der Premiere der schwarzen Komödie „1h22 vor dem Ende“ bedient er sich erprobter Kunstkniffe aus dem Fernsehen.
Von Michael Werner
Royal Republic in Stuttgart: So war das Konzert in den Wagenhallen

Konzert in Stuttgart Party-Stimmung und eine Überraschung zum Schluss: So war’s bei Royal Republic

Die schwedischen Rocker von Royal Republic feiern auf ihrer Lovecop-Tour eine ausgelassene Party mit vielen Überraschungen. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in den Wagenhallen.
Von Julian Meier
Weitere Artikel zu Junges Ensemble Stuttgart Kindertheater Stuttgart
 
 