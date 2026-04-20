Das Junge Ensemble Stuttgart geht mit Stücken direkt ins Klassenzimmer. Wie reagieren die Sechstklässler in Degerloch auf das Thema Transidentität?
20.04.2026 - 11:36 Uhr
Als Fred beschließt, es seiner neuen Freundin Anni gleichzutun und im zugefrorenen See zu baden, wird plötzlich klar: Hier geht es nicht einfach um eine Freundschaft zwischen Junge und Mädchen. Ein Satz, der dieser Geschichte eine neue Wendung gibt: „Der Junge trägt Boxershorts und hat Brüste.“ Bei einem erwachsenen Publikum würde das sicher Irritationen auslösen. Die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Leonhardt Realschule scheinen es dagegen selbstverständlich zu nehmen, dass es in „Fred und ich“ um Transidentität geht.