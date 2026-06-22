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  6. Adelsträume eines eitlen Bürgers

Theater im Schwanen Adelsträume eines eitlen Bürgers

Theater im Schwanen: Adelsträume eines eitlen Bürgers
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Die Theater-AG des Salier-Gymnasiums Waiblingen hat sich ein Stück aus dem 17. Jahrhundert vorgenommen, das bis heute aktuell ist. Foto: Christopher Mischke

Die Theater-AG des Salier-Gymnasiums zeigt Molières zeitlose Komödie „Ein Bürger als Edelmann“ über Eitelkeit und Selbstüberschätzung. Ein Abend mit Witz, Tempo und hoher Aktualität.

Monsieur Jourdain ist wohlhabend, aber nicht vornehm – obwohl er es so gerne wäre. So stürzt er sich mit großem Ehrgeiz, doch wenig Talent, in die Welt der feinen Gesellschaft. Getrieben von dem Wunsch, endlich den ersehnten Zugang zum Adel zu finden, nimmt er Unterricht in Tanz, Musik, Fechten und Philosophie – und tritt dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste. Während er sich immer tiefer in seine adligen Träume verstrickt, haben die anderen längst erkannt, wie leicht er sich blenden lässt.

 

In seiner Komödie „Der Bürger als Edelmann“, das im Jahr 1670 uraufgeführt wurde, entlarvt der französische Dramatiker Molière den lächerlichen Wunsch nach äußerem Glanz mit scharfem Witz und viel Situationskomik. Die überraschend aktuellen Seitenhiebe zeigen, wie zeitlos menschliche Eitelkeit sein kann. Grund genug, das Stück auf die Bühne zu bringen. Die Theater-AG „SAG.A“ des Salier-Gymnasiums Waiblingen tut genau das bei drei Aufführungen in dieser Woche.

Am Mittwoch, 24. Juni, sowie am 25. und 26. Juni spielt das junge Ensemble unter der Leitung von Christopher Mischke und Evin Askin jeweils von 19 Uhr an die Komödie im Kulturhaus Schwanen in der Winnender Straße. „Die Inszenierung zeigt mit Witz, Tempo und viel Spielfreude, wie lächerlich der Wunsch nach gesellschaftlichem Glanz werden kann und warum dieser Stoff bis heute trifft“, heißt es in der Ankündigung.

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Der Eintritt zum Theaterabend kostet zehn Euro, ermäßigte Karten sind zum Preis von fünf Euro zu haben. Die Tickets können für die Abendkasse unter folgender E-Mail-Adresse reserviert werden: cmischke@salier-wn.de.

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