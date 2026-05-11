Die Kulturreferentin von Korntal-Münchingen stellt das neue Programm vor. Zum Theater-Info-Abend bringt Melanie Thamm-Beck Prominenz mit, die das Publikum unterhält.

Melanie Thamm-Beck, die Kulturreferentin der Stadt Korntal-Münchingen, weiß für das Kulturangebot in ihrer Heimatstadt zu werben: „Diesen informativen und unterhaltsamen Abend dürfen sich die Abonnentinnen und Abonnenten der Stadthalle und alle, die sich für Theater interessieren, keinesfalls entgehen lassen“, sagt sie über den Theater-Info-Abend. Der findet in diesem Jahr am kommenden Mittwoch, 13. Mai, statt. Los geht es um 20 Uhr in der Korntaler Stadthalle.

Im ersten Teil des Abends, so Thamm-Beck, „machen wir Appetit auf das Abonnement der Spielzeit 2026/2027 und stellen das neue Programm vor.“ Die neue Saison beginnt im Oktober. Mehr als 20 Veranstaltungen sind in der Stadthalle in Korntal und im Widdumhof in Münchingen geplant.

Die Zauber-Brüder Junge Junge sind mehr als Zauberkünstler

Nach der Vorstellung des neuen Kulturprogramms wird es laut Thamm-Beck magisch – und zwar dank Junge Junge! Die Brüder, die am Bodensee aufgewachsen sind und im Schwäbischen heimisch, nennen sich selbst „Weltmeister der Magie“. Die beiden sind aber nicht bloß Zauberkünstler, sie sind auch Comedians.

Die Kulturreferentin Melanie Thamm-Beck kündigt das, was das Publikum am Mittwochabend erwartet, folgendermaßen an: „Geldscheine bekommen kabarettistische Flügel, Nägel biegen sich vor Lachen. Das Publikum erfährt, ob sich Magierhirne durch Flötentöne beeinflussen lassen und ob man Herzrasen eigentlich mähen muss.“ Die „charmanten“ Zauber-Brüder würden einen „spannenden Mix aus mitreißender Zauberkunst und sympathischer Comedy“ liefern.

Das Duo ist ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, darunter mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und dem Sarmoti-Award von Siegfried & Roy, der mittlerweile verstorbenen weltberühmten Magier.

Der Eintritt zum Theater-Info-Abend in Korntal ist traditionell frei

Die Zauber-Comedy gibt es für alle Besucherinnen und Besucher übrigens umsonst, denn der Eintritt zum Theater-Info-Abend ist traditionell frei. Wer dabei sein möchte, möge sich lediglich vorab eine Eintrittskarte bestellen, bittet Melanie Thamm-Beck. Das ist telefonisch unter der Nummer 07 11/83 67 25 10 möglich.