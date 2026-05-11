Die Kulturreferentin von Korntal-Münchingen stellt das neue Programm vor. Zum Theater-Info-Abend bringt Melanie Thamm-Beck Prominenz mit, die das Publikum unterhält.
11.05.2026 - 10:39 Uhr
Melanie Thamm-Beck, die Kulturreferentin der Stadt Korntal-Münchingen, weiß für das Kulturangebot in ihrer Heimatstadt zu werben: „Diesen informativen und unterhaltsamen Abend dürfen sich die Abonnentinnen und Abonnenten der Stadthalle und alle, die sich für Theater interessieren, keinesfalls entgehen lassen“, sagt sie über den Theater-Info-Abend. Der findet in diesem Jahr am kommenden Mittwoch, 13. Mai, statt. Los geht es um 20 Uhr in der Korntaler Stadthalle.