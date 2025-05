Theater-Premiere: Entkleidungsbereite Herren

In zwölf Sprachen wurde der Bühnenknaller „Ladies Night“ übersetzt. Jetzt ist das Stück der Neuseeländer Anthony McCarten und Stephen Sinclair in der Komödie im Marquardt zu sehen, und man denkt sofort an nackte Männer-Pos und kreischende Zuschauerinnen. Uraufgeführt wurde das reine Männerdrama (es sind sechs dieser Spezies, Frauen existieren nur in den Verlautbarungen der Herren) im Jahre 1987. Funktioniert dieses Stück noch oder ist es heute, mit ungleich mehr sexuellen Aufregungsangeboten in viel mehr Medien, schon leicht angestaubt? Man war gespannt.