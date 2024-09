Die Rampe feiert mit Lina Lapelytės „Study of Slope“ Spielzeiteröffnung im alten Kaufhaus: Vom Reichtum an Ideen, optimistisch-schrägen Tönen und dem Zauber der Kultur im Off-Space.

Swantje Kubillus 28.09.2024 - 14:23 Uhr

Einst Horten, dann Kaufhof, nun Leerstand. Das Kaufhaus am Rotebühlplatz ist bekanntlich seit Anfang Januar nach der Filialschließung von Galeria Kaufhof in den Ruhemodus getreten. Seit Längerem sind dort kulturelle Pop-Up-Veranstaltungen im Gespräch. Nun gab es am Freitagnachmittag eine erste Wiederbelebung auf den Flächen in der Eberhardstraße 28. Als Erstveranstalter hat das Theater Rampe den Ort für seine Spielzeiteröffnung genutzt.