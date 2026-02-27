Tanzproben auf dem Dach, Theater zwischen Pistenbullys: Bei den Ruhrfestspielen feiert eine Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin Premiere, inspiriert von den eiskalten Extremen der Antarktis.
27.02.2026 - 05:02 Uhr
Berlin/Recklinghausen - Was wärmt den Menschen in frostigen Zeiten, welche Geschichten helfen wie ein "poetischer Schutzanzug" gegen politische und klimatologische Kälte - dieser Frage ist der Regisseur Jan-Christoph Gockel in einem wohl einmaligen Theaterprojekt nachgegangen.