Theater unter den Kuppeln: Musical-Klassiker kommt in Stetten auf die Bühne

Das Theater unter den Kuppeln startet am Freitag mit dem Musical „Chess“ in seine Open-Air-Saison. Gut eine Woche später hat die diesjährige Inszenierung für Kinder Premiere.

Musical-Klassiker kommt in Stetten auf die Bühne

Das Schachspiel scheint wieder hoch im Kurs zu stehen in den Gefilden geistreicher Unterhaltung: Neulich ermittelten die Münchener „Tatort“-Kommissare nach einem Todesfall bei einem hochkarätig besetzten Schachturnier in den Alpen. Ob dem Bayerischen Rundfunk mit der Folge „Zugzwang“, der 1302. der Krimireihe, ein ähnlich beständiger Klassiker gelungen ist wie der männlichen Abba-Hälfte Benny Andersson und Björn Ulvaeus gemeinsam mit dem Texter Tim Rice vor knapp vier Jahrzehnten mit ihrem Musical „Chess“, wird sich weisen. Die Kombination aus Denksport und Dekadenz hat in der ARD jedenfalls gut funktioniert.