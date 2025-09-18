Bei der 80-Jahr-Feier der Stuttgarter Zeitung plauderten der Staatstheaterchef Marc-Oliver Hendriks, Influencerin Yules und VfB-Sportdirektor Christian Gentner Interessantes aus.
Rückblicke können auch deshalb interessant sein, weil sie Gegenwart entlarven und Zukunft in ein trügerisches Licht zu tauchen vermögen. Das zeigte Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, mit einer Anekdote aus dem Jahr 2009, dem Beginn seiner bis heute währenden Amtszeit. Damals – so Hendriks auf dem Podium der 80-Jahr-Feier unserer Zeitung – sei ihm versprochen worden, die Sanierung des Schauspielhauses würde in der Spielzeit 2010/11 abgeschlossen, in den darauffolgenden sieben Monaten außerdem die Oper komplett saniert. Das Ganze für schlanke 52 Millionen Euro. Da ging ein belustigtes Raunen durch den mit 550 Gästen vollbesetzten Saal.