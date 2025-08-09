Heiß, heißer, High Heels : Im Theaterhaus feiert Frl. Wommy Wonder 30 Jahre Sommershow, Schwester Bärbel wird als Kunstfigur 20. Travestie zwischen Glitzer, Gags und großen Gefühlen.
09.08.2025 - 14:44 Uhr
Das Leben ist wie Kuchenmachen!“ – solche Weisheiten verdanken wir der Travestie. Und sollte es bei Frl. Wommy Wonder einmal derb zugehen, folgt garantiert im nächsten Moment eine philosophische Pointe. Prompt fällt der Kuchenvergleich in der Sommershow „Aber Hallo“ im Theaterhaus: „Wer keine Eier hat“, erklärt die Gastgeberin, „bekommt nix gebacken.“