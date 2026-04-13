Theaterhaus Jazztage Junge Löwen und alte Hasen
Das Jugendjazzorchester bietet zum Abschluss der Theaterhaus Jazztage eine musikalisch bunte Reise.
Das Jugendjazzorchester bietet zum Abschluss der Theaterhaus Jazztage eine musikalisch bunte Reise.
Ohrstöpsel weg, raus aus der Vereinzelung, rein ins Vergnügen! Achtundzwanzig Musikerinnen und Musiker – zwischen 16 und 24 Jahren jung – bilden das aktuelle Jugendjazzorchester Baden-Württemberg (LaJazzO). Das feiert mit einem Jubiläumskonzert das 40-jährige Bestehen des Jazzverbandes des Landes, der für die Szene von großer Bedeutung ist. Schön, dass das Festival mit einem vielversprechenden Blick in die Zukunft des Jazz ausklingt.