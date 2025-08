Acht ausverkaufte Shows im New Yorker Joyce Theater in der vergangenen Spielzeit, ein Auftakt in der neuen Saison in den Carcalla-Thermen in Rom: Die Theaterhaus-Kompanie Gauthier Dance ist international oben angekommen. Und die jüngste Premiere mit Akram Khans Uraufführung „Turning of Bones“ sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit für das 16-köpfige Ensemble vom Pragsattel hoch bleibt.

Eric Gauthier macht gerade alles richtig, und er will auch die Weichen für die Zukunft entsprechend stellen. Dazu passt die Ernennung von Aszure Barton zur neuen Artist in Residence von Gauthier Dance. Hofesh Shechter und Barak Marshall sind bereits an Bord; eine weibliche Stimme, wie sie mit der kanadischen Choreografin von nächster Saison an dazustößt, fehlte bislang.

Aszure Barton: Gefragt von Houston bis Vancouver

Aszure Barton und Eric Gauthier kennen sich von der gemeinsamen Zeit an der Schule des kanadischen Nationalballetts in Toronto. Während Eric Gauthier als Solist in Stuttgart Karriere machte, avancierte seine Mitschülerin zur gefragten Schrittmacherin. Auf dem nordamerikanischen Kontinent haben Kompanien von Vancouver bis Houston ihre Stücke im Repertoire. Auch die Sydney Dance Company, das Nederlands Dans Theater oder das Bayerische Staatsballett setzten schon auf ihre Kunst.

Barton, die ihre Tanzausbildung auch an der Cranko-Schule absolvierte, ist offen für interdisziplinäre Projekte. Für „Seven Sins“ gab sie mit einem Lob der „Faulheit“ ihr Stuttgart-Debüt. Als neue Residenzkünstlerin wird sie am Ende der Saison in Erscheinung treten, wenn die Produktion „Luck/Unluck“ Gegensätze zum Tanzen bringt. Aszure Barton hat dabei das Glücks-Los gezogen, Hofesh Shechter nimmt sich der anderen Seite der Medaille an; Premiere ist am 26. Juni.

Saisonauftakt im Theaterhaus ist am 24. Oktober mit Akram Khans „Turning of Bones“ Foto: Jeanette Bak

Zu Begin der Saison tanzt sich Gauthier Dance wie gesagt in Italien warm. Nach der Carcalla-Gala gastiert die Kompanie mit „Turning of Bones“ beim Visavì Dance Festival in Gorizia, arbeitet sich anschließend über Ludwigshafen und Lörrach ins Theaterhaus vor, wo Akram Khans „Turning of Bones“ am 24. Oktober die Saison eröffnet.

Auch 2025/26 lädt die Orsolina28-Kulturstiftung ein

In Italien spielen auch die Vorbereitungen für eine Premiere der Saison. So intensiviert die Orsolina28-Kulturstiftung, wo bereits die Proben mit Akram Khan stattfanden, die Zusammenarbeit mit Gauthier Dance. Gleich drei Mal wird sich die Kompanie in Moncalvo im Piemont aufhalten: Aszure Barton und Hofesh Shechter arbeiten dort jeweils für eine Woche an „Luck/Unluck“; außerdem nutzt das Choreografen-Duo Adriano Bolognino und Rosaria Di Maro die Orsolina28 Art Foundation, um die Gauthier Juniors kennenzulernen. Deren gemischtes Programm „Radical Classical“ hat am 23. Januar Premiere und versammelt Stücke von Aszure Barton, Marie Chouinard, Eric Gauthier, Marco Goecke, Andreas Heise, Ohad Naharin sowie von León&Lightfoot.

Gefordert sind die Junioren auch am 7. Mai, wenn Barak Marshall beide Kompanien für den Doppelabend „Anthems“ auf die Bühne bringt. Während die Junioren das beim Colours-Festival uraufgeführte Rebellen-Ballett „Barker“ erneut präsentieren, schneidert Marshall seine 2012 für Les Ballets Jazz de Montréal entstandene Swing-Hommage „Harry“ passgenau auf Gauthier Dance zu. Ursprünglich sollte das Stück „The 9 Lives of Harry Fleischman“ heißen. Beide Stücke wollen zeigen, wie man sich Mächtigen widersetzt. Ein bisschen Nachhilfe in Sachen Freiheit kann nie schaden.

Info – Wer kommt, wohin geht’s?

Wechsel

Mit Rebecca Amoroso und Garance Goutard-Dekeyser stoßen zwei Tänzerinnen von den Junioren zu Gauthier Dance. Neu in der Kompanie ist auch Alexandra Policaro, die schon beim Ballet X in Philadelphia und in Hannover tanzte. Neu zu den Junioren stoßen Ashton Benn, Naia Dobrota und Giuseppe Iodice; als Praktikanten kommen Corolina Fernandes von der Codarts-Hochschule in Rotterda und Giuseppe Ferrara von der Zürcher Hochschule der Künste.

Tour

Auch in der Saison 2025/26 ist Gauthier Dance international unterwegs. Neben Italien stehen Frankreich, Polen, die Schweiz, Serbien, Spanien, die Niederlande und die USA auf der Gastspielliste. Mit dabei: Aram Khans „Turning of Bones“, die Jubiläums-Gala „FireWorks“, der „Elements“-Abend sowie die Juniors-Produktion „Dream Team“.